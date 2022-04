Elon Musk ha comprato Twitter e annuncia grandi cambiamenti

Raggiunto l’accordo tra Elon Musk e il consiglio d’amministrazione di Twitter. Il papà di Space X è diventato proprietario esclusivo del popolare social.

L’imprenditore ha acquistato il 100% delle azioni, con un’offerta di 54,2 dollari ad azione, per un totale di circa 44 miliardi di dollari.

“Ho investito in Twitter perché credo nel suo potenziale di essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo e credo che la libertà di parola sia un imperativo sociale per una democrazia funzionante”, aveva scritto il magnate nella sua richiesta di acquisizione.

Ora che i termini dell’accordo sono stati raggiunti, entro il 2022 si finalizzerà la transizione, rendendo di fatto Elon Musk unico proprietario di Twitter.

Nel frattempo, l’imprenditore ha già espresso il suo pensiero sul futuro del social.

“La libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza digitale in cui si discutono temi vitali per il futuro dell’umanità. Voglio anche rendere Twitter migliore che mai, potenziando il prodotto con nuove funzionalità, rendendo gli algoritmi open source per aumentare la fiducia, eliminando gli spam bot e autenticando tutti gli esseri umani. Twitter ha un enorme potenziale: non vedo l’ora di lavorare con l’azienda e la comunità di utenti per sbloccarlo”.

Con un patrimonio stimato di 219 miliardi di dollari, Elon Musk è stato eletto uomo più ricco del mondo nell’annuale classifica di Forbes “The Richest People In The World”, strappando la prima posizione al veterano Jeff Bezos, papà di Amazon.