Tre cantautrici vincono 1MNext, il contest del Concertone del Primo Maggio di Roma

Sono Giorgieness, Mille e Mira le tre vincitrici di 1MNext, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma dedicato agli artisti emergenti. Le cantautrici – la prima da Torino, la seconda da Milano e la terza da Casapulla (Caserta) – si esibiranno sul palco della manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil e prodotto e organizzato da iCompany.

Tra loro sarà scelta la vincitrice assoluta del contest proprio durante il Concertone, che dopo due anni torna in piazza San Giovanni in Laterano. Anche quest’anno Pringles premierà il vincitore assoluto con una fornitura di prodotto per un anno.

LA LINE UP DEL CONCERTONE

Il Concertone, come di consueto, verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 dalle ore 15.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20 a mezzanotte. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand. Alla conduzione, per la quinta volta consecutiva, Ambra Angiolini.