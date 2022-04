Rocco Siffredi imita Elodie sulle note di ‘Bagno a mezzanotte’

La terza edizione di Name That Tune si apre con un cast frizzantissimo. Nella prima puntata del game show di TV8, la squadra degli uomini, composta da Rocco Siffredi, Pierpaolo Pretelli, Riki e Morgan si è portata a casa la vittoria, battendo al 7×30 quella delle donne, formata da Sabrina Salerno, Mietta, Iva Zanicchi e Michela Giraud.

Tra i momenti clou della serata, la battaglia di Lip Sync, che ha visto sfidarsi il veterano del programma Rocco Siffredi contro Iva Zanicchi. Nonostante il pubblico in studio abbia premiato quest’ultima, quello dei social ha decretato come suo vincitore Rocco Siffredi, che ha portato un’imitazione pazzesca di Elodie sulle note di Bagno a mezzanotte.

.@RoccoSiffredi24, ti sembrerà strano ma così sexy non ti abbiamo mai visto! @Elodiedipa questo è un gesto d’amore immenso 😜 #NameThatTune pic.twitter.com/W2SnYSyb0z — TV8 (@TV8it) April 26, 2022