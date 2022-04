Salve!

Sono una ragazza di quasi 21 anni. Sono circa due giorni che sento dei fastidi alla vagina. Non sono dolori continui ma sporadici che sento maggiormente quando sono seduta. Ogni tanto sento qualche fitta che mi prende la vagina, come delle piccate. Non ho mai sofferto di patologie simili, il dolore non è forte ma sopportabilissimo. Come già detto non è continuo, ma ogni tanto durante la giornata sento questo fastidio. Il ciclo mestruale deve ancora tornarmi, cosa posso fare?

Ragazza, 21 anni

Cara Ragazza,

in una consulenza online è impossibile fare diagnosi precise in quanto manca sia una approfondita storia anamnestica che strumenti di approfondimento diagnostico, che permettono di circoscrivere al meglio la tua sintomatologia.

Il fastidio che senti potrebbe essere legato alla sindrome premestruale, ma potrebbe essere un sintomo di un intestino spastico. Se ci fossero invece delle infezioni specifiche probabilmente avresti altri sintomi come gonfiore, bruciore, perdite o cattivo odore quando urini.

Il consiglio che possiamo darti è quello di confrontarti con il tuo medico di base che saprà sicuramente fare una diagnosi differenziata.

Un caro saluto!