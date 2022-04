Emma Muscat annuncia un EP tutto in inglese: “I am Emma”

Esce il 13 maggio “I am Emma” e sarà completamente in inglese il nuovo Ep di Emma Muscat. Il progetto è anticipato da “I am what I am”, brano con cui parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentando Malta, il suo paese d’origine. La canzone è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni.

Anche nel video, online da oggi (per la produzione di Borotalco.tv) , il messaggio è quello di essere consapevoli del proprio valore nonostante le mancanze, oltre ad un invito a prendere in mano la propria vita senza esitazioni.

Questa la tracklist: