Salve,

da qualche mese ho iniziato un corso di tango, dopo tanta indecisione ho preso coraggio e sono andata. Da tempo volevo fare qualcosa per me, investire il mio tempo in qualcosa di diverso e soddisfacente, ma non avevo valutato le possibili conseguenze: mi sono innamorata del maestro di tango!!!!! E’ un uomo più grande di me…molto più grande di me! Affascinante, carismatico, sensuale…credo di non essergli indifferente…non so che fare…aspetto che sia lui a fare il primo passo? Devo essere più esplicita e vedere come si comporta?

Aiutatemi! Mi serve un consiglio!

Grazie!

Elisabetta, 25 anni

Cara Elisabetta,

innanzitutto ci teniamo a dirti che mettersi in discussione in attività che ci gratificano è sempre un buon modo di prendersi cura di sé, in tal caso anche del benessere del corpo. Ciò sicuramente ha un’influenza positiva sul tuo stato psico-fisico.

Talora iniziare a dedicare del tempo a se stessi ci mette in una condizione di apertura anche verso gli altri e ciò ti ha permesso magari di riscoprirti e di valorizzare il tuo corpo, permettendoti di sentirti attratta e di provare interesse per qualcuno.

Elisabetta è difficile dirti cosa fare, non c’è la soluzione ideale. Chiaramente laddove si apre un interesse si attivano dinamiche di coinvolgimento che probabilmente è difficile conciliare con il ruolo di istruttore. Va detto che l’età non è un problema di per se, può esserlo nel momento in cui non riusciate a rapportarvi in maniera serena e spontanea, chiaramente dipende da cosa cerchiate nell’altro.

Ti invitiamo a fare una riflessione su questo momento che stai vivendo, sul fatto che stai facendo qualcosa per te e ci stai bene, cosa rappresenta questa infatuazione per te, il fatto che ti senti attratta da qualcuno, che è riuscito a risvegliare i tuoi sensi.

Possiamo consigliarti di vedere come ti senti e “stare” in questa situazione, per capire se ti fa stare bene e vedere se anche dall’altra parte ci sia un interesse, se così dovesse essere, ci saranno dei segnali che te lo faranno capire. Intanto goditi il momento buona danza e in bocca al lupo. Torna a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!