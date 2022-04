L’assorbimento della pillola è corretto dopo questi episodi?…

ciao, vorrei rimanere anonima. prendo la pillola ed è 4/5 giorni che ho feci abbastanza liquide, a volte lo sono più del solito. Volevo chiedere se l assorbimento della pillola è stato corretto, capitava che queste scariche mi venivano 8/9 ore dopo l’assunzione della pillola. Forse questo problema di stomaco è anche dovuto al fatto che ultimamente la mia alimentazione non è una delle migliori. Saluti e grazie in anticipo 🙂

Anonima

Cara Anonima,

tecnicamente l’assorbimento della pillola non viene considerato valido se le scariche di diarrea o vomito avvengono ripetutamente entro l’arco delle prime 3/4 ore. Quindi puoi stare tranquilla rispetto l’efficacia della pillola. Sicuramente è importante risolvere questi fastidi intestinali non solo per la contraccezione orale ma anche per non mantenere in uno stato infiammato l’intestino. Quindi potrebbe essere utile confrontarti con il tuo medico di base per capire meglio se ci sono intolleranze o fastidi specifici e quale strategia attuare.

Un caro saluto!