Love, Victor 3: rilasciate data di uscite e prime immagini

Creekwood torna in scena per un ultimo semestre con la terza stagione di Love, Victor. Disney+ ha diffuso le prime immagini della serie originale e ha annunciato che la stagione finale debutterà il 15 giugno con tutti gli otto episodi.

LA STORIA

Questo capitolo ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post-scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.

IL CAST

Nel cast tornano Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, Ana Ortiz, Anthony Keyvan e Ava Capri.

Gli sceneggiatori originali del film Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sono gli executive producer insieme a Brian Tanen, Rick Wiener, Kenny Schwartz, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey, Pouya Shahbazian e Adam Londy. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

LE PRIME IMMAGINI DI LOVE, VICTOR 3