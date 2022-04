Tommaso Stanzani ballerino solista nel tour europeo di Andrea Bocelli

Ancora un traguardo per Tommaso Stanzani. Dopo il debutto nella musica con il suo primo singolo ‘Origami’, il ballerino di Amici 20 è stato scelto come solista, insieme ad Angelica Gismondo, per il tour europeo di Andrea Bocelli.

La prima serata si terrà il 3 maggio al Teatro Ziggo Dome di Amsterdam, seguita dal bis il giorno successivo.

La tournée toccherà alcune delle più importanti città europee, passando anche per l’Italia.

Origami

Tommaso Stanzani ha debuttato come cantante lo scorso 31 marzo con ‘Origami’. Lui stesso ha scritto e musicato il singolo, che tra i produttori vede la partecipazione di Leonardo Lamacchia, suo compagno di viaggio ad Amici 20.

Origami è una ballad delicata, una canzone d’amore che il cantante ha dedicato al suo compagno Tommaso Zorzi.

Il video vede Tommaso ballare sulla sua musica, con una coreografia da lui stesso ideata.