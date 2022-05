World Laughter Day, è la Giornata mondiale della risata

Ridere fa bene. E non è solo un modo di dire. Ad esempio, si riducono gli ormoni dello stress, si producono endorfine e si rafforza il sistema immunitario.

Per ricordare l’importanza di una sana risata, ogni prima domenica di maggio dell’anno si celebra il World Laughter Day, la giornata mondiale della risata.

Istituito nel 1995 da Madan Kataria, fondatore del movimento internazionale dello yoga della risata, l’evento nasce come manifestazione per la pace nel mondo, e ha lo scopo di costruire una coscienza globale di fratellanza e amicizia attraverso la risata.

Per riuscire a strapparvi una risata, vi presentiamo Finnegan, la volpe che ride!