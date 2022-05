“No stress” è il nuovo singolo di Marco Mengoni

Dopo aver debuttato domenica scorsa sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, Marco Mengoni annuncia un nuovo singolo. Esce venerdì 6 maggio ‘No Stress’ (Epic Records Italy / Sony Music Italy), inedito disponibile da oggi in pre-save e pre-add. ‘No Stress’ è un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi per creare quello che potrebbe essere quasi un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie.

‘No Stress’, scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef – che è anche produttore del brano – è contaminazione e liberazione: il giusto mix l’estate in avvicinamento.

Le atmosfere di partenza del pezzo sono quelle della Detroit techno Anni 90 che si mischiano e si sporcano con gli ascolti e le ricerche musicali di Marco.

‘No Stress’ contiene, infatti, sonorità differenti, la ritmica è sporcata e colorata da elementi e sound latini, la parte melodica ha influssi europei, mediterranei; il piano è suonato quasi in stile acid-jazz e in alcuni punti accompagna con intrusioni libere ricordando l’r&b e il new soul europeo.

Il countdown per il nuovo singolo di Marco Mengoni nel metaverso

Per festeggiare ‘No Stress’ è stato creato un countdown all’uscita del brano nel Metaverso. Grazie, infatti, all’experience digitale realizzata con The Nemesis, sarà possibile, fin dalle ore 12 del 5 maggio, accedere al No Stress Party, che prevede contenuti interattivi, giochi, Trivia Quiz, sorprese e momenti esclusivi. L’accesso è libero per tutti gli utenti, basterà seguire le indicazioni sui canali social dell’artista.