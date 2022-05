La pillola può perdere efficacia ora che sono positiva al Covid…

Buongiorno,

Volevo chiedere se la pillola anticoncezionale può perdere efficacia ora che sono positiva al Covid. Sono risultata positiva quando già avevo iniziato il blister e lo sto continuando normalmente. In attesa di gentile riscontro. Grazie Buona giornata

Anonima

Cara Anonima,

in letteratura non sembrerebbe esserci alcuna interazione tra la positività del covid e l’efficacia della contraccezione. Come sempre bisogna stare attenti a farmaci (alcuni antibiotici, antiepilettici o cortisonici) che potrebbero interferire normalmente con la pillola anticoncezionale. Il consiglio è sempre quello di distanziare l’assunzione di medicine dall’orario della pillola in modo da non creare sovrapposizioni. Hai fatto bene ad assumere regolarmente il contraccettivo orale.

Per una maggiore tranquillità puoi confrontarti con il tuo medico di base o il ginecologo che conoscendo meglio la tua storia anamnestica potrà darti delle indicazioni più precise ed individuali.

Un caro saluto!