Salve,

scusate per il disturbo, vorrei chiedere un informazione. Giorno 16 Aprile (8/9 giorni dalla fine del ciclo) ho avuto un rapporto e purtroppo il profilattico si è sfilato rimanendo dentro (è stato tolto poco dopo) e dentro vi era un poco di sperma nonostante il mio compagno abbia eiaculato anche fuori, soprattutto fuori. Dopo circa 4 ore dall’accaduto ho assunto la pillola norlevo. Il ciclo mi sarebbe dovuto arrivare tre giorni fa. Da due giorni avverto dei piccolissimi campri come quelli preciclo, e ancora ieri ho avuto una macchia marroncina, stessa cosa stamattina. Ad ora continuo ad avere piccoli crampetti. Può essere sintomo di gravidanza, c’è questo rischio? Conviene aspettare ancora un paio di giorni per fare il test?

Anonima

Cara Anonima,

rispetto a quanto riporti, ci sembra che non vi siano rischi per una gravidanza indesiderata. Hai assunto la contraccezione di emergenza nei tempi e nei modi previsti. Tieni presente che la pillola del giorno dopo (PDGD) consiste nell’assunzione di una pillola o due pillole, a seconda del tipo di farmaco, entro un tempo massimo di 72 ore (3 giorni) dal rapporto sessuale, quanto prima si prende la pillola tanto maggiore sarà la sua efficacia nell’evitare una gravidanza. Ciò significa che vi sarà un’ efficacia elevata se assunta entro le 24 ore dal rapporto diminuendo di efficacia fino ad annullarsi oltre le 72 ore di intervallo. Infatti è stato stimato che previene l’85% delle gravidanze indesiderate. Se il rapporto sessuale avviene durante l’ovulazione, sono circa del 25% le probabilità di una gravidanza, anche se non è facile prevedere con sicurezza l’esatto giorno dell’ovulazione. Inoltre gli spermatozoi possono rimanere attivi fino a 3 giorni dal rapporto a rischio. Se il rapporto sessuale è avvenuto nella fase pre-ovulatoria si ritiene che il farmaco agisca principalmente prevenendo l’ovulazione e la fecondazione. Se l’impianto è già avvenuto la pdgd non è efficace per interrompere una gravidanza iniziata, anche se da poco tempo. Per questo motivo è considerato un metodo contraccettivo e non abortivo poichè previene la gravidanza anzichè interromperla. Inoltre la pdgd può causare degli effetti collaterali in alcune donne. Tra questi vi sono ritardi o anticipi del ciclo e spotting intramestruale. Dai sintomi che ci descrivi ci sembra imminente l’arrivo della mestruazione vera e propria. Potresti comunque effettuare un test di gravidanza fin da subito in modo tale da toglierti ogni dubbio ed aspettare con serenità l’arrivo del ciclo.

Un caro saluto!