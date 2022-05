Il Volo all’Eurovision 2022 con una versione rock di “Grande amore”

Nel 2015 Il Volo partecipava al Festival di Sanremo e all’Eurovision con ‘Grande amore’. Una vera e propria hit per il trio che oggi indossa una nuova veste e diventa ancora più internazionale di quanto non sia già. Arriva su tutte le piattaforme ‘You are my everything (Grande amore)’. I ragazzi, in questa versione, alternano italiano e inglese in un rifacimento rock a opera del maestro Enrico Melozzi. Il compositore e direttore d’orchestra ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento che ora è tutto in crescendo.

Il Volo all’Eurovision 2022

Il Volo – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – si esibirà live con ‘Grande amore’ domani sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2022, in diretta in prima serata su Rai1 con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

E non potevano cantare altro brano. Sette anni fa, in gara, la canzone è stata la più votata dal pubblico da casa ed è arrivata terza nella classifica complessiva.