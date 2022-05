Ora è ufficiale: le serie Marvel presenti su Netflix passano su Disney+

È ufficiale: i contenuti Marvel presenti sul catalogo di Netflix passeranno su Disney+. Dal 29 giugno arrivano sulla piattaforma di Topolino ‘Daredevil’, ‘Jessica Jones’, ‘Luke Cage’, ‘Iron Fist’, ‘The Defenders’ e ‘The Punisher’. Il ritorno dei protagonisti di questi amatissimi show è una buona notizia non solo per i fan del Marvel Cinematic Universe ma anche per i Marvel Studios che possono così coinvolgere i personaggi nei film e nelle serie dell’MCU. La clausola presente nell’accordo con Netflix, che impediva agli attori di prendere parte alle storie targate Disney, è infatti decaduta. Nell’ultimo periodo abbiamo visto la star di ‘Daredevil’ Charlie Cox riprendere il ruolo di Matt Murdock in ‘Spider-Man: No Way From Home’ e Vincent D’Onofrio in quelli di Wilson Fisk/Kingpin in ‘Hawkeye’ su Disney+.