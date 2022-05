Gianluca de Il Volo positivo al Covid: ad Eurovision esibizione virtuale

Gianluca Ginoble de Il Volo è risultato positivo al Covid-19 durante un controllo previsto prima dell’esibizione del trio nella seconda serata di Eurovision 2022. Non sarà sul palco in presenza ma canterà, insieme ad Ignazio Boschetto e Piero Barone, in collegamento virtuale.

È salva, quindi, l’esibizione che domani sera li vedrà protagonisti al PalaOlimpico di Torino con la nuova versione di ‘Grande amore’, da oggi su tutte le piattaforme. Il singolo è stato in gara nella kermesse nel 2015 classificandosi terzo.