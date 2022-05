A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (13 maggio)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dalla nuova versione di “Brividi” di Mahmood e Blanco ai singoli di Måneskin, Vegas Jones e Capo Plaza. In mezzo l’ultimo ep di Emma Muscat.

I singoli

I Meduza hanno realizzato il remix di “Brividi”, il brano di Mahmood e Blanco vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, certificato quadruplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream, ora in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston in qualità di super ospiti nella stessa edizione che ha visto vincere il duo, i producer hanno ultimato negli studi di New York la nuova versione già pensata nella settimana sanremese, dov’è nata l’amicizia che li lega.

I Måneskin tornano stanotte con “Supermodel”, il nuovo singolo. Il gruppo lo presenterà in anteprima durante la finalissima di Eurovision 2022, sabato 14 maggio.

“Amnésie” è il nuovo singolo di Vegas Jones feat. Nika Paris (prod. ROOM9). Il brano racconta con malinconia una storia d’amore finita, che ha lasciato il protagonista con l’amaro in bocca e ancora tanti punti in sospeso da chiarire, senza nemmeno potersi aggrappare a dei ricordi felici.

Nanè pubblica “L’amore su Tinder” (distribuito da ADA Music Italy). La traccia, prodotta da Big Fish, racconta l’amore new generation con tutti i suoi pregi, ma anche i suoi difetti. Si tratta di una canzone che descrive lo stato mentale che si ha alla fine di una relazione. Come fa intuire il titolo, sullo sfondo c’è l’idea moderna di amore “fast food”, quello trovato attraverso le app di incontri, in cui la protagonista però non si ritrova e cerca pertanto di combattere contro i sensi di colpa e la nostalgia che la persona amata le causa.





“El amor” è il nuovo singolo di Boro Boro con VillaBanks e Fred De Palma, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music. Il singolo, prodotto da JVLI, Finesse e Linch e immerso in beat e strumentali dalla forte impronta urban latin, conferma la capacità dell’artista torinese nel proporre la sua personale contaminazione tra rap e raggaeton, cantato nel nuovo brano in spagnolo e italiano.



“Goyard” è il brano che segna il ritorno di Capo Plaza, disponibile su tutte le principali piattaforme per Warner Music Italia.

Dopo l’uscita di “Trauma” il 29 aprile, esce a sorpresa il nuovo singolo degli Psicologi, prodotto da Bomba Dischi e Universal Music. Si tratta di “Non lo faccio più”, in collaborazione con tha Supreme. L’inedito di Lil Kaneki e Drast feat tha Supreme è un brano fresco e leggero, ideale per aprire la stagione estiva alle porte. Il brano è stato annunciato con un teaser che ha rivelato la presenza di un murales che con l’acronimo “NLFP” e i loghi inconfondibili di tha Supreme e Psicologi aveva regalato un’anticipazione nascosta della nuova collaborazione. “Quante volte ho detto non lo faccio più” sono le prime parole cantante come un grido dispettoso dopo i primi accordi distorti di una chitarra elettrica. Una canzone che prende spunto dalle azioni della vita quotidiana “tornare alle 4”, “ripetere che cambio”, “quando resto in disparte” che si rifanno sempre allo stesso mantra: “Non lo faccio più” ma che alla fine vengono rifatte sempre. Un ritornello ritmato e scandito da una batteria che ne fa da padrona e che fa nascere nell’ascoltatore il desiderio di saltare a ritmo e cantare a squarciagola. Un nuovo tormentone che regala una sorpresa ai fan: accompagnato dal suono di una chitarra arriva tha Supreme, che con il suo stile inconfondibile si unisce ai due artisti dando al brano un senso di ulteriore leggerezza.

“Smoking” è il nuovo singolo di Guido Cagiva. Racconta scene di vita di periferia, dove non ci si fida di nessuno, tanto meno delle istituzioni. Affronta il tema delle tante ingiustizie sociali che alimentano la rabbia delle nostre generazioni. Prodotta da Amanda Lean & Not For Climbing, la traccia vede la collaborazione di Nerone. “La collaborazione con Nerone è stata lampo. Gli ho inviato la demo di ‘Smoking’ e dopo dieci minuti avevo già la strofa- racconta Guido- È stato facile perché ha capito al volo ciò di cui stavo parlando. ‘Smoking’ è una canzone rap e non poteva che esserci Nerone”.

“Mondocane” (Under exclusive license to Believe Artist Services) è il nuovo singolo del cantautore Dile. Il brano, prodotto da Iacopo Sinigaglia, dà il via a un nuovo capitolo del percorso dell’artista abruzzese e racconta una storia d’amore e di ciò che ne resta. Dile canta l’illusione che certe ferite possano essere levigate da una nuova persona e la consapevolezza che il tempo non cancellerà i ricordi passati. I momenti felici si alternano al rancore per ciò che si è fatto e che non è bastato e alla necessità di andare avanti nonostante la delusione.

A quasi un anno di distanza da “Disco 2”, l’album simbolo dei suoi primi vent’anni, cmqmartina torna con “123 Medicine”, il suo nuovo singolo prodotto da Mr. Monkey, Leonardo Lombardi e Marco Barbieri. In uscita per Columbia Records\Sony Music Italy, il brano apre un nuovo capitolo musicale per cmqmartina. L’artista è pronta a stupirci nuovamente con una canzone dalle sonorità nostalgiche che svela il suo lato più intimo.

“Darkamore” è il nuovo singolo di Ibisco prodotto da Cosmo, in uscita per V4V Records / Virgin Records / Universal Music Italia. Questo brano nasce dall’iniziativa Project Together, promossa dalla collaborazione tra Dr. Martens e MI AMI, due realtà da sempre attente e attive nel supportare i giovani talenti. “Darkamore” è il perfetto incontro tra il post cantautorato di Ibisco, sempre in bilico tra punk ed elettronica, e il mondo sonoro di Cosmo, capace di sublimare i generi in una sola produzione, facendo convivere chitarre ed elettronica in un brano dark potente e liberatorio, da ascoltare a tutto volume.

“Illusa” è il primo singolo di DVNE, distribuito da Distrokid. Il brano parla di come, certe volte, una persona realizzi troppo tardi ciò che non va, di un amore cieco e ingenuo, il dare tutto senza però ricevere niente in cambio. Il sound è urban-pop, sonorità che impreziosiscono “Illusa” in ogni sua singola parte.

Esce distribuito da Artist First “Zagabria”, il nuovo singolo di Nathan Radovic. Il cantautore, già conosciuto come Neif, mai come prima si mette a nudo, musicalmente e personalmente, riappropriandosi del proprio nome e creando un ponte tra passato e presente, tra le proprie radici e il suo personale percorso artistico. Nathan Radovic si presenta nuovamente al pubblico con “Zagabria”, una canzone nata dalla necessità dell’artista di scoprire le sue origini più remote: un viaggio esteriore accompagnato da uno interiore, essenziale per conoscersi e capirsi meglio.

cecilia lancia “di stanza caotiche” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), prodotto da Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Edoardo Castroni. La ricerca del confronto per non percepire l’ambiente esterno come nemico alleggerisce il cuore e la mente di tutti, dopo un periodo così intenso che ha portato ogni persona a sentirsi inadeguata, frustrata e molte volte non capita. Rendersi conto che tutto può essere visto in un’ottica diversa riesce a dare la forza di affrontare situazioni e sensazioni che molte volte pensiamo siano insormontabili.

Rose Villain pubblica stanotte “Michelle Pfeiffer”, brano che la vede collaborare con Tony Effe. Produttore del pezzo Sixpm.

È in uscita per LeindieMusic/Artist First “Unici”, il nuovo singolo dei Solisumarte. Il duo bresciano ha conquistato le più importanti playlist Spotify a suon di singoli capaci di raccontare i sentimenti della vita quotidiana in una curatissima veste indie-pop. Il brano riflette sulle difficoltà nel fidarsi di una nuova persona quando sembra la cosa più difficile del mondo.

“Chissà” è il nuovo singolo di Mazzariello, in uscita per Futura Dischi. Il brano segue l’inserimento di “Pubblicità Progresso” nella colonna sonora di Summertime 3, serie generazionale di Netflix. Si tratta di un brano sognante e leggero, di un autore che non vuole prendersi mai troppo sul serio: Mazzariello scrive canzoni guardando il mondo da una finestra in cui s’intravede una maturità musicale raffinata e trasversale. Storie e brani che nascono dalle mani di un ragazzo della Gen Z ma che parlano a tutti.

“Fiori Tra Ortiche” (Kimura) è il nuovo singolo di Aka Steve. Si tratta di è un brano rap che presenta un ritornello melodico. L’artista ha scritto questa canzone per trovare uno sfogo che lo aiutasse ad accettare le proprie perplessità e frustrazioni.

“Dream” (Cabiria Record/Altafonte) è il nuovo singolo di Merrick&Petross. Un brano energico creato su una produzione drill di Naroje, ma con un approccio più melodico rispetto a quello che sentiamo solitamente. Come raccontano Merrick & Petross: “Il singolo trasmette la voglia e la tenacia di raggiungere un obiettivo a tutti i costi, un sogno appunto, qualsiasi esso sia. Per noi quell’obiettivo è semplicemente poter continuare a fare quello che abbiamo appena iniziato a fare con la musica per tutta la vita”.

Esce stanotte “Momento sbagliato”, il nuovo brano di Alessandro Cabrera. Il brano racconta la storia di due persone che si sono conosciute nel momento sbagliato della loro vita. Sono due anime perfette per stare insieme, ma come due linee parallele sono destinate a non incontrarsi mai. I loro orologi non saranno mai in sincronia per quanto le lancette provino a rincorrere l’orario del loro incontro; sarà sempre il momento sbagliato, lasciando l’amaro in bocca di quello che sarebbe potuto succedere se tutto fosse andato per il verso giusto.

Il nuovo singolo dei Desculpe, “Punk love”, nasce da un’esperienza di vita personale e tratta un argomento comune a tanti: le relazioni tossiche. È un brano dall’impronta decisamente punk con sonorità elettroniche, che racconta un amore inizialmente corrisposto, ma che si conclude in maniera brutale a causa di un tradimento. La rabbia scaturita da questa situazione si riversa nelle strofe esplicite e nel ritornello che è un urlo, finalmente, liberatorio.

“No cash no Perignon” unisce la scrittura di tre artisti differenti in un singolo dal sound unico. Stamani insieme a Wenfri e Roman Price racconta esperienze di vita quotidiana.

Ga in questo nuovo brano, “Per te” racconta la sua storia, ma lascia che le parole si adattino a tutti quelli che come lei hanno provato un dolore profondo. Il passato torna a bussare ogni giorno alla sua porta trascinandola in turbinio di pensieri negativi che le impediscono di concentrarsi sul futuro e sulla versione migliore di se stessa.

Gli album

A 4 anni dal suo ultimo album, certificato triplo platino, “Davide”, Gemitaiz torna con “Eclissi” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music). Un lavoro che l’artista valuta come uno dei suoi più completi a livello di sound. “I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito – commenta Gemitaiz – L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine”. L’album è stato anticipato dall’omonimo singolo – in collaborazione con uno dei maggiori cantautori ed esponenti dell’urban italiano: Neffa. Nel disco anche i feat di Marracash, Coez, Noyz Narcos, A$AP Ferg, Sfera Ebbasta, Venerus, Mace e MadMan.

Dopo l’uscita del nuovo singolo “Bandana” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arriva “LDA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo omonimo album dell’artista. “Manca sempre meno all’uscita del mio primo album, – commenta l’artista – sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà”.

Esce stanotte la prima parte del nuovo disco di Bais, “Diviso due”. Il disco, anticipato dal singolo “Per un attimo”, è composto da 8 brani, in ognuno dei quali emerge la spontaneità e la leggerezza con cui Bais è in grado di fotografare una sensazione o un rapporto delicato, fermandolo in musica per lasciarne una traccia dai dettagli precisi.

Sulle piattaforma da stanotte “I am Emma”, il nuovo Ep completamente in inglese di Emma Muscat. Il progetto è anticipato da “I am what I am”, brano con cui parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentando Malta, il suo paese d’origine. La canzone è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni.

Kendrick Lamar pubblica “Mr. Morale & The Big Steppers”. Si tratta del primo album di inediti dell’artista dall’ultimo disco “Damn.” (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther. Il progetto è stato recentemente anticipato dal brano “The heart part 5”.