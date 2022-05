Ho avuto un rapporto dove si é rotto il preservativo ma…

Cari esperti vi scrivo perché sono davvero in ansia. Il 4 aprile ho avuto un rapporto dove di é rotto il preservativo, non ero in periodo fertile infatti dopo 3 giorni mi è arrivato il ciclo. Il 30 aprile puntuale mi è arrivato l’altro ciclo (non ho un ciclo di 28 giorni ma più breve). Da allora non ho avito rapporti. Sono in ansia perché questo mese non ho notato le perdite di ovulazione che noto praticamente ogni mese. Posso aver avuto due falsi cicli ed essere incinta?

Anonima

Cara Anonima,

il rapporto a rischio è avvenuto in una fase non fertile che dovrebbe quindi diminuire se non rendere nulli i rischi di un concepimento. Non è detto che necessariamente tutti i mesi l’ovulazione debba presentarsi con le stesse caratteristiche perchè possono esserci differenti fattori che incidono sull’assetto ormonale indipendentemente da una gravidanza.

Se proprio vuoi sentirti più tranquilla potresti effettuare un test di gravidanza che ti aiuterà ad avere un elemento concreto.

Un caro saluto!