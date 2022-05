Ho avuto perdite di sangue tutto il mese e fortissimi dolori…

Buongiorno, vi ho scritto un mesetto fa ma mi è tornata un’ansia terribile. Mi spiego meglio: a fine marzo (circa 25-27) ho avuto dei rapporti (protetti da preservativo) con il mio ragazzo. Lui non può usare i preservativi con il lattice e quindi abbiamo usato un lubrificante a base acquosa (un po’ pastoso in realtà non era esattamente fluido come gli altri, forse perché si poteva usare anche per i rapporti anali) che aiutava a rilassare i muscoli diciamo (o almeno così c’era scritto). Lui non è venuto dentro come sempre, ma quando è uscito abbiamo notato qualcosa sul preservativo che comunque era integro. Probabilmente era questo lubrificante ma ho un’ansia incredibile che fosse sperma. Una settimana dopo circa sono andata dal ginecologo per farmi prescrivere la pillola e lui nel visitarmi mi ha detto che dovevo ancora ovulare indicandomi l’ovaio che lo avrebbe fatto sul monitor. Il ciclo poi si è presentato anche in anticipo ma è stato molto molto scarso forse perché ho dovuto iniziare a prendere la pillola il primo giorno dalle perdite. Ho avuto poi perdite di sangue tutto il mese e fortissimi dolori, il ciclo da sospensione si è presentato semplicemente aumentando la portata delle perdite. Il dottore ha detto che può succedere e mi fido. Posso stare tranquilla o è necessario che faccia un test?



Anonima. 24 anni

Cara Anonima,

può accadere durante l’assunzione della pillola anticoncezionale che si verifichi il fenomeno di perdite o spotting durante i primi mesi, per poi scomparire, una volta che l’organismo si è abituato al nuovo dosaggio ormonale.

Generalmente sono dovute allo sfaldamento della mucosa uterina (tessuto endometriale). Ogni mese questo tessuto endometriale, in seguito all’interazione tra ormone estrogeno e progestinico, aumenta per poi essere espulso attraverso le mestruazioni.

Talvolta, le pillole di ultima generazione, a causa anche del basso dosaggio estrogenico non consentono di mantenere integre le pareti dell’endometrio ed è per tale ragione che si possono verificare le perdite di sangue prima del ciclo da sospensione. E’ importante monitorare nel tempo queste irregolarità in modo che la ginecologa potrà poi capire se cambiare o meno il principio attivo della pillola.

Non crediamo sia necessario un test di gravidanza, potrebbe esserti di aiuto solo come supporto emotivo per fugare ogni dubbio e farti sentire più sicura.

Un caro saluto!