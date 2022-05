Dargen D’Amico in giuria a X Factor 2022

Dargen D’Amico è il terzo giudice confermato al tavolo X Factor 2022, dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, a partire da settembre, su Sky e in streaming su Now.

L’artista è considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, ‘Musica senza musicisti’ (del 2006) e ‘Di vizi di forma virtù’ (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Vanta numerose collaborazioni con gli artisti più rappresentativi della scena musicale del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. Dopo l’enorme successo riscosso nella 72esima edizione del Festival di Sanremo, in cui ha presentato il brano ‘Dove si balla’ – ad oggi Doppio Disco di Platino con oltre 80 milioni di stream complessivi e più di 20 milioni di view – a marzo 2022 ha pubblicato ‘Nei sogni nessuno è monogamo’: un album complesso ed eterogeneo, forte del suo personalissimo sguardo sulle cose.

Da inizio giugno partiranno le registrazioni delle Audition di #XF2022 che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza. Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1).

Tutte le informazioni per partecipare come pubblico sono disponibili al link https://xfactor.sky.it/info/pubblico-audizioni-x-factor-2022. L’età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Intanto, i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022 al link xfactor.sky.it/casting.