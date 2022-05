Buongiorno, innanzitutto vi ringrazio per questo spazio e per l’attenzione. Cinque giorni fa ho avuto un rapporto non protetto di alcuni secondi con il mio ragazzo a causa di un preservativo rotto, successivamente ne ha messo uno nuovo ed è venuto molto dopo e fuori. Quello stesso giorno io aspettavo le mestruazioni che mi sono effettivamente arrivate, poco dopo il rapporto, regolari e abbondanti. volevo chiedere se nonostante il ciclo regolare c’era un rischio di gravidanza poiché c’è stato quel poco tempo di rapporto non protetto. Cioè è possibile… anche se non fossi in periodo fertile e lui non sia venuto dentro (anche perché il preservativo rotto era proprio all’inizio dell’atto)? sono un po’ preoccupata. Vi ringrazio ancora per la disponibilità e vi auguro buona giornata.

Roberta

Cara Roberta,

Da quello che ci racconti non c’è alcun rischio, non eri nel periodo fertile, non c’è stata alcuna eiaculazione interna e vi siete accorti subito del preservativo rotto. Il liquido pre-eiaculatorio che precede il momento dell’eiaculazione, seppure in letteratura c’è un dibattito ancora aperto, sembrerebbe mantenere solo la funzione meccanica di lubrificazione l’uretra.

Quindi puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!