giuro che è l’ultima volta che vi scrivo. Ho eseguito un test di gravidanza per tranquillizzarmi. Come vi dicevo assumo la pillola da un mese e avevo assunto chirofert ma sono due mesi che non lo prendo. Non ho avuto rapporti non protetti e comunque il mio ragazzo viene sempre fuori anche se ha il preservativo. Ero andata anche dal ginecologo una settimana dal rapporto e mi aveva detto che dovevo ancora ovulare (questo prima che mi desse la pillola l’ho iniziata al ciclo successivo). Oggi sul test clear blue è apparsa solo una linea orizzontale e nessun + . Solo che sopra la linea orizzontale c’è una leggera linea orizzontale ma nessuna verticale assolutamente. Posso considerarlo negativo?

Cara Anonima,

assolutamente non smettere di scriverci ogni volta che hai un dubbio o una perplessità! Questo spazio è stato creato appositamente per cercare di rispondere alle vostre domande. Detto ciò ci sembra che puoi stare tranquilla non ci sembra che vi siano i presupposti per una gravidanza indesiderata. Il test di gravidanza che hai effettuato ci sembra attendibile. Da quanto scrivi il test che hai utilizzato è quello con le linee orizzontali. Tieni presente che se sono presenti una linea blu verticale nella finestra di controllo e una linea blu orizzontale nella finestra del risultato, non si è incinta. Se si vedono una linea blu verticale nella finestra del controllo e due linee blu (sia sbiadite che più scure) incrociate a formare una croce, si è incinta. Inoltre al controllo ginecologico è risultato tutto nella norma ed il ciclo si è presentato. Aspetta con serenità l’arrivo del ciclo. Stai inoltre utilizzando un contraccettivo ormonale che se assunto nei modi e tempi previsti risulta essere un metodo contraccettivo molto affidabile.

