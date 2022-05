Buonasera… sottopongo alla Vs attenzione il mio problema.

Ho 21 anni e assumo regolarmente la pillola Lutiz da anni . Questo mese, però, ho avuto un problema. Per errore mi sono dimenticata due compresse( seconda fila del blister) venerdì e sabato. Me ne sono accorta domenica sera, ne ho prese tutte e tre contemporaneamente. Ho subito avuto perdite abbondanti dal giorno dopo e l’ultimo rapporto non protetto l’ho avuto il giovedì prima( seconda fila). Nel foglietto illustrativo all’interno della confezione si accenna alla dimenticanza di una pillola e non di due.

Potete darmi una risposta il prima possibile per favore?

Anonima, 21 anni

Cara Anonima,

probabilmente quello che si è verificato è uno spotting intramestruale dovuto all’assunzione delle tre pillole o potrebbe essere dovuto alla ritardata assunzione del contraccettivo, con conseguente calo dei livelli ormonali nel sangue. Rispetto alla copertura del rapporto avuto precedentemente la dimenticanza, non dovrebbero esserci problemi. Si raccomanda però di utilizzare un metodo contraccettivo ulteriore nei sette giorni successivi alla dimenticanza. Detto ciò sarebbe molto importante confrontarsi con il proprio ginecologo di fiducia, il quale conoscendoti di persona potrebbe darti informazioni più precise anche rispetto allo spotting che si è presentato e suggerirti i comportamenti da adottare nell’assunzione delle pillole successive.

Un caro saluto!