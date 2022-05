‘Farfalle’, fuori il singolo inedito di Michele Merlo

E’ disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali ‘Farfalle’, il singolo inedito di Michele Merlo. Il brano è un regalo che l’Associazione Romantico Ribelle, Universal Music, Senza Dubbi e Take Away Studios hanno deciso di fare a tutti i fan del cantautore, scomparso il 6 giugno del 2021 in seguito a una emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante.

A un anno esatto dalla prematura scomparsa di Michele, lunedì 6 giugno alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale di Rosà (Vicenza), si terrà inoltre un incontro di calcio tra Play2Give, neonato progetto di charity sostenibile, e l’associazione solidale Romantico Ribelle. Play2give, si è resa subito disponibile a schierare la sua compagine con un progetto condiviso con il Comune di Rosà, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e La Partita del Cuore Onlus. L’evento ‘Michele tra le righe’, che vanta il Patrocinio della Regione Veneto, è stato ideato assieme alla famiglia di Michele Merlo e servirà a divulgare gli obiettivi istituzionali dell’Associazione Romantico Ribelle nata per ricordare il giovane cantautore.