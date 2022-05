Cari esperti, vi scrivo per un chiarimento.

L’altra sera ho avuto un rapporto con la mia ragazza protetto dall’inizio alla fine con il preservativo. Mi sono accorto però che all’inizio ho messo male il preservativo. Cioè andando per srotolarlo mi sono accorto che l’avevo messo al contrario, al che l’ho subito tolto e l’ho messo correttamente. Non mi sono accorto però se c’era un po’ di liquido pre eiaculatorio sulla punta del pene. Dopodiché il rapporto è avvenuto completamente protetto. La mia ragazza non dovrebbe neanche essere stata nel periodo più fertile dato che il ciclo le era passato il giorno prima. Ho un po’ di ansia. Rischiamo qualcosa?

Anonimo

Caro Anonimo,

da quello che ci hai raccontato non dovrebbero esserci rischi significativi. Per quanto in letteratura la controversia sia ancora aperta, da ultimi studi si evince che il liquido preseminale non contiene spermatozoi mobili capaci di fecondare ma mantiene solo la funzione meccanica di lubrificare l’uretra.

Ti sei accorto subito dell’errore e questo dovrebbe mettervi al riparo dal rischio di una gravidanza.

Un caro saluto!