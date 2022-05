Michela Grasso: “Oggi non mi piace la pigrizia verso il cambiamento” – VIDEO

Michela Grasso, 22 anni, ‘made in Gallarate’. Segni particolari? È tra i tanti giovani che oggi stanno dando il loro contributo per cambiare le cose, far sentire la propria voce per dare spazio ai giovani, agli emarginati e far entrare la politica nelle orecchie e nella bocca delle nuove generazioni. Michela è una dei tanti giovani che ha scelto di lasciare l’idea per studiare e lavorare all’estero. Ora vive in Olanda. Lei non si vede come un ‘cervello in fuga’. Trova che questa avventura oltre confine possa infondergli una visione più ampia del sistema sociale, politico e culturale. Di questo ne parla anche nel suo primo libro Il futuro non può aspettare. Perché la mia generazione è costretta a partire (DeAgostini) e dal 2019 attraverso la seguitissima pagina Instagram @spaghettipolitics. “La politica deve iniziare a essere più aperta ai giovani, diventare più rappresentativa dei giovani. Finché non ci saranno i giovani in politica sarà molto meno interessante la politica in sé. Detto questo, anche le nuova generazioni dovrebbero interessarsi un po’ di più alla politica per poi riuscire a creare un cambiamento“, ha detto Michela ai nostri microfoni. Abbiamo incontrato la content creator a Firenze, in occasione del Wired Next Fest 2022, il più importante festival italiano dedicato all’innovazione. Il tema dell’edizione di quest’anno è Il Futuro della Democrazia, raccontato attraverso incontri, panel e performance con personaggi di rilievo del panorama culturale, economico e politico, nazionale e internazionale. In riferimento all’Italia, “quello che non mi piace del presente – ha continuato – è la mancanza di voglia di cambiamento della politica, ma anche il fatto che non si dia spazio alle nuove generazioni e ai gruppi marginalizzati, che non riescono a farsi sentire in maniera appropriata“.

L’INTERVISTA A MICHELA GRASSO