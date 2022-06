Non ho avuto rapporti, l’ultimo è stato petting a gennaio ma ho un ritardo…

Salve, circa 6 giorni fa (25 maggio) doveva venirmi il ciclo ma purtroppo non è arrivato. In questo periodo, più o meno da marzo, il mio ciclo arriva in anticipo di 15 giorni o poco meno, altre volte arriva preciso, ma mai in ritardo o almeno così tanto in ritardo. Non ho avuto rapporti, l’ultimo è stato petting a gennaio/febbraio senza eiaculazione o penetrazione, ma in ogni caso le mie mestruazioni sono continuate a venire correttamente e abbondantemente. Al che direi che la gravidanza sia da escludere giusto?? Su internet ho letto che cause di ritardo possano esser la variazione del clima, lo stress o il fatto che io mangi poco, è vero? Al momento non avverto nemmeno sintomi premestruali oltre a qualche fastidio alla pancia. Potreste aiutarmi?

Anonima

Cara Anonima,

si ci sembra che non ci siano rischi per una gravidanza non essendoci stati rapporti a rischio.

Il ritardo del ciclo può essere correlato ad oscillazioni ormonali, stress fisici, diete drastiche, infiammazioni, infezioni, cisti ovariche o problemi tiroidei. Essere sovrappeso non vi favorirà, ad essere chiamati in causa in questo caso sono gli alti livelli di estrogeni che a causa dell’eccessivo peso corporeo spingono le ovaie a non ovulare. Anche essere sottopeso può rappresentare un problema. Il corpo infatti non è in grado di produrre abbastanza estrogeni.

Lo stress è uno dei fattori che maggiormente incide. Infatti quando persiste uno stato di agitazione o stress vengono prodotti due ormoni il cortisolo e l’adrenalina che ci consentono di far fronte a una situazione di emergenza. Se la situazione si prolunga la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting, cioè perdite scarse e scure. In una consulenza online è impossibile se non difficile poter fare diagnosi precise, per cui ti consigliamo qualora persista il ritardo di confrontarti con la tua ginecologa di riferimento. Questo non perchè ci siano rischi significativi ma perchè solo una visita e una anamnesi approfondita possono formulare una risposta individualizzata.

Un caro saluto!