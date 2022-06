Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti sull’assunzione della pillola. Ho iniziato ad assumere EFFIMIA il mese scorso, terminato quattro giorni fa il primo blister ma ancora non sono comparse le perdite che dovrebbero comparire durante la settimana di sospensione. Ho iniziato ad assumere la pillola il primo giorno del ciclo, l’ho sempre assunta con regolarità, senza che si verificassero episodi di vomito o dissenteria e senza assumere farmaci che potessero ridurne l’efficacia. Tuttavia a volte è capitato che per aiutarmi nella deglutizione anziché assumere la pastiglia con l’acqua l’abbia assunta con un boccone di cibo e non vorrei inavvertitamente aver masticato la pillola, anche se mi pare di aver fatto attenzione. Ho iniziato ad avere rapporti non protetti fin dalla prima settimana, a partire dal secondo giorno di assunzione, ma sempre con coito interrotto. Nonostante non si siano ancora presentate le perdite da sospensione posso stare tranquilla circa eventuali gravidanze? Aggiungo che non ho preso le pillole nell’ordine indicato dal blister perché si era rotta la pellicola di stagnola che teneva chiusa una delle pillole e per paura che andasse persa ho assunto prima quella e poi sono tornata a seguire l’ordine. Tuttavia è una pillola monofasica ed essendo il dosaggio di tutte le pillole uguali non penso ci siano problemi, mi corregga se sbaglio. La ringrazio anticipatamente!

Valeria, 18 anni

Cara Valeria,

nei primi mesi di assunzione della pillola può succedere che ci siano delle irregolarità rispetto al ciclo di sospensione perché l’organismo deve abituarsi al nuovo assetto ormonale. È fondamentale nei primi mesi della pillola confrontarsi con il ginecologo che ha prescritto il contraccettivo e monitorare tutte le incongruenze. Questo aiuterà a valutare se la tipologia di pillola è adeguata al tuo organismo. Non è un problema averla ingerito del cibo o aver invertito l’ordine avendo tutte le pillole lo stesso principio attivo. Spesso abbiamo il timore di fare domande stupide i banali al nostro medico ma invece soprattutto nelle fasi iniziali l’informazione è fondamentale, non è solo un diritto ma anche un dovere.

Un caro saluto!