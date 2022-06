Il concerto di Aka 7Even a Roma in 3 minuti + scaletta – VIDEO

Si è aperto all’Atlantico di Roma il tour che porterà Aka 7Even in giro per l’Italia. Il cantautore ed ex Amici ha portato sul palco uno show che, come aveva annunciato in diretta Instagram a Diregiovani, non è solo musica ma anche danza e intrattenimento. Una grande festa a cui l’artista, al secolo Luca Marzano, non vedeva l’ora di partecipare e lo ha dimostrato con una performance impeccabile.

In scaletta, Aka fa fare un viaggio tra i pezzi del suo album: da “Yellow” a “6PM” passando per il brano sanremese “Perfetta così”. Poi le dediche ad Alex Baroni (“Cambiare”) e Michele Merlo (“Tutto per me”) e il duetto con Briga in “6PM” e “Sei di mattina” del collega che gli strappa anche una promessa: un brano insieme. Ad aprire il concerto Urano. Tra il pubblico, invece, Anna Pettinelli, Jessica Selassié, Deddy e Veronica Peparini.

Noi eravamo al concerto di Aka 7Even, ecco il nostro riassunto video ↓

La scaletta

Intro

1. YELLOW

2. PERFETTA COSI

3. MILLE PAROLE

4. COME LA PRIMA VOLTA

5. FUORI

Interlude

6. CAMBIARE

7. BLACK

8. 6 PM

9. SEI DI MATTINA con Briga 10. WHEN I WAS YOUR MAN 11. TORRE EIFFEL

12. STRIKE Interlude 2

13. ROLLY STONE

14. EAZY

15. BLUE

16. TUTTO PER ME

AKA 7EVEN DRUMS

17. LUNA

18. MI MANCHI

19. LOCA

bis

20. GOODBYE

21. LOCA

Il calendario completo del tour

5 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI sold out

opening Gabriele Esposito

ospite LELE BLADE

6 GIUGNO – CASA DELLA MUSICA – NAPOLI

opening Agon e Yoseba

ospite LDA

9 GIUGNO – FABRIQUE – MILANO

opening Crytical

ospite MATTEO ROMANO

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj – ingresso gratuito

19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE)

live show con dj – ingresso gratuito

5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band

9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band – ingresso gratuito

11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM)

live show con dj – ingresso gratuito

16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU)

live show con dj – ingresso gratuito

17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

live show con band

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS)

live show con dj – ingresso gratuito