Il tour di Ultimo negli stadi è partito: scaletta e calendario

È partito da Bibione davanti a oltre 28mila fan il tour negli stadi di Ultimo. Prima di 15 tappe che vedranno il cantautore tornare sul palco dopo 3 anni di stop. Il culmine al Circo Massimo di Roma, location completamente sold out.

Oggi, però, per l’interprete de ‘Il ballo delle incertezze’ non sono i numeri a contare ma il contatto ritrovato con il suo pubblico. Emozionato e felice, Ultimo – sui social – lo conferma: “Il senso della mia vita è tutto qui”, e pubblica un video in cui la folla di Bibione canta in coro “Ti dedico il silenzio”. E le parole del brano risuonano ancora più forti: “È da tempo che io cerco questo tempo che mi manca”.

Non vedeva l’ora di tornare l’artista, al secolo Niccolò Moriconi, che ad oggi per questo tour negli stadi ha venduto oltre 550 mila biglietti. Tantissimi, ancor di più se si pensa che Vasco Rossi è, invece, arrivato a quota 660 mila. Ultimo, il più giovane cantante a suonare negli stadi, quel silenzio l’ha poco sopportato e ora è finalmente finito. A risuonare sono i brani dei 4 album del cantautore romano e il nuovo singolo, “Vieni nel mio cuore”, divenuto colonna sonora del tour.

La scaletta del tour di Ultimo

Ecco la scaletta dei concerti:

Buongiorno Vita

Quei ragazzi

Cascare nei tuoi occhi

Dove il mare finisce

Il ballo delle incertezze

Poesia senza veli

Vieni nel mio cuore

Niente

Piccola stella

Ipocondria

Sul finale + strumentale

Medley: Non sapere mai dove si va / Supereroi / Il bambino che contava le stelle / Quella casa che avevamo in mente / L’unica forza che ho / Stasera / Peter Pan

Colpa delle favole

Rondini al guinzaglio

Fateme cantà

I tuoi particolari

Pianeti

Ti dedico il silenzio

La stella più fragile dell’universo

Giusy

Farfalla bianca

Quel filo che ci unisce

Tutto questo sei tu

22 settembre

Sogni appesi

Il calendario del tour di Ultimo

Il tour proseguirà a Firenze (Stadio Artemio Franchi, sabato 11 giugno e domenica 12 giugno, entrambe sold out), Ancona (Stadio del Conero, venerdì 17 giugno), Torino (Stadio Olimpico Grande Torino, mercoledì 22 giugno, sold out), Napoli (Stadio Diego Armando Maradona, sabato 25 giugno, sold out, e domenica 26 giugno) e Modena (Stadio Alberto Braglia, giovedì 30 giugno, sold out). Poi ancora a Bari (Stadio San Nicola, domenica 3 luglio), passando per Pescara (Stadio Adriatico, giovedì 7 luglio, sold out), Catania (Stadio Cibali, lunedì 11 e martedì 12 luglio) e Roma (Circo Massimo, domenica 17 luglio, sold out). Si concluderà a Milano (Stadio San Siro, 23 luglio e 24 luglio, entrambe sold out).