Musicultura svela i finalisti. Enrico Ruggeri: “Per loro una palestra”

Emit, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, The Morbelli, Martina Vinci, Isotta, Yo e Yosh Whale. Sono loro gli 8 finalisti di Musicultura, il festival della canzone popolare e d’autore che quest’anno giunge alla sua 33esima edizione. Un contest che, negli anni, è diventata “una grande palestra di vita”.

Ne è sicuro Enrico Ruggeri, per la quarta volta conduttore delle serate finali che si svolgeranno allo Sferisterio di Macerata il 24 e il 25 giugno. Accanto a lui, per la seconda edizione consecutiva Veronica Maya.

“Negli ultimi 10 anni diventare famoso è diventata una qualità morale, il denaro è diventato una qualità morale- commenta Ruggeri- la musica viene fatta, in realtà, da persone che hanno urgenza di comunicare qualcosa, che hanno delle cose dentro da dire. Musicultura è una grande palestra di vita, i concorsi sono tanti e il problema è sempre il dopo, creare delle persone che faticano a reinserirsi in una vita da musicista medio dopo aver visto come potrebbe essere una vita da musicista di successo. Musicultura non è questo, è una palestra, la qualità viene privilegiata. Qui abbiamo dei ragazzi che hanno delle cose da dire. Ringrazio per essere qui anche quest’anno”.

Ed è d’accordo Veronica, che nel 2023 festeggerà 20 anni in Rai: “Questi ragazzi sono fortunati, il clima è di no stress, nessuna pressione, ed è bellissimo. C’è confronto, c’è dialogo, c’è crescita. Tutti portano a casa un’esperienza ricca, oltre al premio che è importante”.

Gli 8 finalisti si esibiranno a Macerata e saranno giudicati dal voto popolare dei 2400 presenti allo Sferisterio. L’artista che arriverà primo si aggiudicherà il premio di 20mila euro di Banca Macerata.

“Musicultura- spiega Enzo Nannipieri, direttore artistico della kermesse, ha a cuore la dimensione artistica della canzone popolare. Siamo partiti da 1086 candidati e siamo arrivati a 8, c’è stata una grande selezione”.

Stasera un live di presentazione

Gli 8 daranno un’anteprima live dei loro brani già stasera. In diretta dalla Sala A di via Asiago a Roma, si esibiranno in diretta a partire dalle 21. Sarà possibile seguire sintonizzandosi su Rai Radio 1.

Un antipasto di quello che saranno le due serate finali, già piene di sorprese. Tra gli ospiti annunciati ci sono: Litfiba, Manuel Agnelli, Ditonellapiaga, Ilaria Pilar Patassini, Silvana Estrada dal Messico, DakhaBrakha dall’Ucraina, Vilons Barbares (trio franco-bulgaro-mongolo), Gianluca Grignani e la cantautrice islandese Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra. Il riassunto delle due serate finali sarà trasmesso l’8 luglio, in seconda serata, su Rai2.