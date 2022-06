Amber Heard fuori da Aquaman 2? Arriva la smentita

In queste ore sta facendo il giro della rete la notizia data in esclusiva da Just Jared, secondo cui Amber Heard sarebbe stata tagliata fuori da ‘Aquaman and The Lost Kingdom’, sequel del film uscito nel 2018 diretto da James Wan. Ma è arrivata la smentita. “Le voci continuano come dal primo giorno: sono imprecise, insensibili e folli”, ha detto un portavoce dell’attrice a Variety. Il ruolo della principessa Mera – sempre secondo Just Jared – sarebbe stato messo in discussione dopo aver perso la causa per diffamazione intentata dall’ex marito Johnny Depp: Amber Heard deve risarcire l’attore con 10 milioni di dollari. ‘Aquaman 2’ è atteso al cinema per il 17 marzo 2023.