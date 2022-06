A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (17 giugno)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Dal nuovo singolo di Rkomi al duetto di Baby K e Mika, in mezzo i pezzi di Ariete e Deddy.



“Luci addosso” è il nuovo singolo di Deddy, scritto da lui con CVLTO e prodotto da Itaca (Merk & Kremont): è un inno alla notte, al divertimento del week end come occasione per fuggire dallo stress e dalla monotonia delle settimane passate in apnea. Un brano apparentemente leggero ma arricchito da una riflessione sincera su ciò che si ha realmente bisogno nella vita.

“Ossa rotte” è il nuovo singolo di Rkomi, prod. da Michelangelo. La release giunge a pochi giorni di distanza dalla performance che lo ha visto sul palco agli I-Days sabato scorso, in una giornata che lo ha visto esibirsi prima degli Imagine Dragons e conclusasi con la presenza di 65mila persone. Il brano è l’ultima fermata del viaggio di “Taxi Driver”, l’album con cui Rkomi ha sbaragliato qualsiasi record conquistando cinque dischi di platino e che è tuttora presente nella Top10 FIMI/GfK degli album più venduti dopo più di un anno dalla sua pubblicazione.

“Bolero” (This is it/Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Baby K con la speciale collaborazione di Mika. Un brano in cui il sound strizza l’occhio a sfumature synthwave Anni 80, incontrando un mondo esotico. Nonostante il ritmo uptempo, “Bolero”, però, porta con sé un pizzico di malinconia e racconta la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. La canzone è prodotta da Dardust e scritta da Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre.

“Caramello” (Epic / Sony Music) è il nuovo brano di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e la star spagnola Lola Indigo. La canzone è stata scritta dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef.

Fred De Palma pubblica “Extasi”, il nuovo singolo che vede la produzione curata da Takagi&Ketra. Il rapper unisce nuove combinazioni di ritmi e generi musicali sperimentando tra sonorità latine dei quartieri popolari e il mondo urban, per quello che è un inno alla libertà di vivere, amare, divertirsi, perdersi e ritrovarsi e stare insieme dopo il periodo passato.

La Rappresentante di Lista torna dopo il successo di “Ciao Ciao” con “Diva”. Scritto durante una session contestualmente al singolo sanremese, il pezzo è un invito per tutte e tutti a sentirsi dive e divi, all’accettazione di sé e all’autodeterminazione. Quello di “Diva” è quindi un messaggio di inclusività e rispetto per le diversità, come sempre è accaduto nella produzione e nella storia de LRDL. La libertà è la condizione che dobbiamo conquistare per far fiorire la “diva” che custodiamo: solo tacendo le voci feroci del giudizio, che spesso provengono proprio da noi stessi, si può raggiungere la vera emancipazione. Si tratta di un processo complesso e le conquiste sono spesso fragili, a rischio, parte di un discorso molto intimo e delicato. Il nuovo singolo è una riflessione sulla bellezza fuori dagli schemi e sulla fragilità che la figura topica della diva rappresenta. Nella cover il volto neoclassico di una statua (che riprende ancora l’estetica della copertina di “Ciao Ciao”) viene deturpato simbolicamente dal titolo del brano. I riferimenti sono le scritte sulle braccia di Curtney Love che si automarchiava come bitch o ancora come witch. “Diva” è quindi un memorandum della tragicità – a volte – del divismo, basti pensare a Amy Winehouse o a Maria Callas, e al gusto per il trainwreck, il piacere malsano per i fallimenti di una star (fenomeno raccontato con lucidità da “Spezzate. Perché ci piace quando le donne sbagliano” di Jude Ellison S. Doyle).

Esce stanotte il nuovo singolo inedito della cantautrice romana Ariete “Tutto (con te)”, prodotto da Erin del Bnkr44, in uscita per Bomba Dischi/Universal. Una dedica d’amore che racconta di un interesse che inizia fin da subito con un sentimento immenso, trasformando un senso di inadeguatezza e di spaesamento nei confronti di questa passione, in una piacevole sorpresa. “Tutto (con te)” è il racconto dell’inizio di una storia, dei primi periodi di una relazione in cui lo stare insieme è la cosa più bella, in cui si contano i minuti prima di vedersi e c’è il desiderio di fare ogni cosa insieme, di fare “tutto sempre e solo con te”. Chitarra e batteria scandiscono il ritmo della seconda strofa come le lancette di un orologio e il loro ticchettio scandisce il tempo che passa, riprendendo l’idea di come ogni momento passi veloce quando si sta bene insieme, tanto da essere anche troppo poco “non mi basta il tempo”.

Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, il singolo dal titolo “Sucu sucu”. Cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani, Cristiano Malgioglio è da anni il protagonista dell’estate con i singoli “Notte Perfetta”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando Danzando”, “Dolce Amaro” e “Tutti Me Miran”, per nominarne alcuni, e torna con la sua ironia e la sua gioia travolgente per accompagnarci in questa calda estate piena di sole.

Esce per l’etichetta Willy L’Orbo, distribuito da Altafonte, “Sfiga”, il nuovo singolo di Grido con il featuring di Fabri Fibra e la produzione musicale di Mastermaind. Con questo brano i due rapper collaborano per la prima volta dopo lo storico dissing del 2006, molto discusso all’epoca, sia sui mass media tradizionalisti sia online su siti e forum. Dopo essersi riappacificati già qualche anno fa, Grido e Fabri Fibra con questo pezzo prendono di mira bulli e sbruffoni, da chi deride gli altri fino a chi si vanta sui social, in tutti i casi per sentirsi superiore e sempre senza alcuna ragione. Da qui il titolo “Sfiga” che, non a caso, esce di venerdì 17. A ispirare il pezzo c’è anche il campionamento del verso “Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga” contenuto in “Bugiardo”, hit di Fabri Fibra del 2007: Mastermaind, che in passato aveva già firmato varie produzioni musicali per il rapper di Senigallia (tra cui “La soluzione”) e producer di fiducia di Grido, è partito da qui per dare forma alla strumentale.

“Alcune Considerazioni” è la nuova canzone di Giovanni Truppi. Un brano che mescola elementi provenienti sia dal rock che dalla musica elettronica e che incarna – ancora una volta – l’anima artisticamente anarchica del cantautore napoletano, capace di spingersi sempre oltre ogni schema prestabilito, costantemente proteso in avanti e in evoluzione. “Alcune Considerazioni” è il primo tassello di un nuovo mosaico artistico che Truppi sta delineando, un viaggio musicale che guarda a nuove frontiere e ridefinisce i confini sempre flessibili del suo percorso. La canzone è prodotta da Marco Buccelli e Niccolò Contessa. Il brano segna anche l’inizio di un profondo sodalizio artistico con Aldo Giannotti, che – dalla cover di questo brano in poi – curerà la parte visiva di tutti prossimi progetti legati a Giovanni.

Esce per Sony Music Masterworks e Artist First “Nuvole in fiore”, brano inedito di Dardust, una nuova tappa del suo viaggio musicale di avvicinamento al prossimo album che verrà pubblicato in autunno. Il brano fa parte della dimensione acustica di Dardust che racconta: “È stato il primo brano che ho scritto quando ho iniziato a lavorare al mio nuovo album. Il brano si ispira ai lavori di Joe Hisaishi, il compositore che ha realizzato molte delle colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki, e rappresenta la rinascita, la primavera. Dopo le nuvole nere di Storm and Drugs, nel mio nuovo viaggio le nuvole prendono colore e si avvicinano al realismo magico di Myazaki”.

Esce per Artist First “No Love” di Wako feat BigMama. “È una canzone- dice l’artista e fotografo- con cui sentivo il bisogno di dire che era il mio periodo della vita in cui l’amore non faceva per me. Il feat con BigMama è nato in macchina una sera dopo una festa. Le ho fatto sentire la canzone e lei ha iniziato a rappare nella seconda strofa, così ho pensato ‘facciamola!’. La ciliegina sulla torta è stata la produzione di Davide Dat boi dee che è il producer che, per me, rappresenta la nuova scuola di Napoli”.

Esce stanotte “sotto casa tua” (Capitol Records Italy/Universal Music), il nuovo singolo di Frada in featuring con Tenth Sky. Il brano, prodotto da Kyv, racconta una storia d’amore complessa in cui i due riescono ad evidenziare i conflitti e le incomprensioni che, quando presi con superficialità, lasciano segni indelebili nella vita di un adolescente.

“Loot” è il nuovo singolo dei 1789, il progetto garage di Gianluca Danaro e Domenico Migliaccio, duo già consolidato nella scena alternative rock come Sadside Project. “Loot” è un brano dalla struttura semplice e diretta. La batteria, gli intrecci di chitarra e i synth analogici, supervisionati da Frankie Bellani, ricordano dei loop senza esserlo davvero. La canzone, piena di riferimenti all’immaginario Anni 80 – con le citazioni dei Goonies – e impreziosita dalla produzione di Matteo Cantaluppi, crea un’atmosfera nostalgica e onirica.

È un viaggio tra i ricordi d’estate quello di Cortese nel nuovo singolo “Gallipoli”, in uscita per Visory Indie. Dopo “Blues Bar”, il cantautore salentino torna con un brano evocativo che fa subito venire voglia d’estate e di leggerezza. Con “Gallipoli” Cortese prosegue sulla via del sound itpop, con reminiscenze anni ottanta e influenze battiatesche, perfetta colonna sonora dei viaggi per le strade assolate di una costa salentina dalla bellezza disarmante, la location ideale per amori da film che viverli in quel momento significa sentirli destinati a durare in eterno ma che alla fine restano semplicemente tra i ricordi bellissimi di un’estate indimenticabile.

I cantautori romani Scaparro e Caravelle lanciano il singolo “Leggero”, un invito a godersi i momenti di spensieratezza, come le sere sulla spiaggia o una passeggiata in riva al mare. Il brano diventa così un racconto per immagini accompagnato da un sound allegro, che va a creare una perfetta colonna sonora per la stagione più calda.

Misstake lancia il nuovo singolo “Come Le Star”. Cantante e rapper, è partita dal soul e dal reggae, passando per il punk e la disco music degli Anni 70 e senza più fermarsi continua a sperimentare e divorare generi e influenze senza alcuna remora. Anche in “Come Le Star”, scritta da lei e prodotta da The Ross, non mancano contaminazioni trascinanti: il brano è caratterizzato da un ritmo funky contagioso ed elegante che lascia già respirare l’aria delle sere d’estate in cui poter perdersi “ballando sopra il mondo, l’universo in sottofondo”, con “mille sguardi addosso”.

“J” è il nuovo singolo di Paulo. Il 19enne ci racconta il colpo di fulmine, l’infatuazione di una notte all’insegna della leggerezza e del divertimento, acceso dal desiderio nei confronti di una donna che riuscirà a conquistare sulle note di J Balvin.

Dopo aver debuttato con il singolo “Soli”,Plug torna per colorare le lunghe giornate estive con “Bene” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy). L’età è solo un numero e Plug, con i suoi 16 anni, ne è la conferma. Giovanissimo, ma con le idee ben chiare, il rapper napoletano torna con un brano estivo dal ritmo funky e dal sapore groove. L’obiettivo? Caricarsi di good vibes e diventare la colonna sonora delle calde giornate estive che ci aspettano.

La potente sferzata di emotività di Alda, il mondo oscuro e impattante di Deriansky e la capacità di Guido Cagiva di legare in maniera indissolubile alla sua musica tutto ciò che lo circonda: sono le cifre stilistiche di questi tre artisti, uniti nella traccia “Chokeslam” (Asian Fake/Sony Music Italy). Con Red Bull nasce questo brano – pubblicato sul canale YouTube Red Bull Droppa www.youtube.com/watch?v= s5ztxEwi-Cw – per il secondo episodio del loro format “Posse”. Un importante attestato di stima da parte della piattaforma, nota per aver proposto nel tempo artisti di prim’ordine e astri nascenti che sarebbero esplosi di lì a poco. I tre artisti cercano la rivalsa sociale scavando nel loro vissuto, assorbendo dai luoghi, dalle persone e dalle situazioni tutto quello che possono per poi tradurlo in musica. Sono portavoce di una nuova wave del rap alternativo italiano fatta di contaminazione e sperimentazione musicale, forte analisi introspettiva e ricerca costante del vero.

“Tocco di lusso” è il nuovo singolo di Popa, artista lituana trapiantata a Milano, in uscita per Futura Dischi. Il nuovo brano è un inno soft all’opulenza instagrammabile: “che c’è di male a fare il bagno nel caviale, guardando il bosco verticale?”. Sensualità, leggerezza, intimità, l’Italia ai tempi del PNRR vista dagli occhi sognanti di Popa, che prende una domestichezza disincantata con la semiotica del gusto.

“Barbie” (GHANDI Dischi) è il singolo di esordio della cantautrice siciliana Dada. “Il brano Barbie racconta di una influencer prigioniera della trappola dell’apparire a tutti i costi. ll ritornello- spiega l’artista conduce all’interno dell’antidoto alla schiavitù degli stereotipi: l’amarsi ed accogliersi per quello che si è, scoprendosi unici. La canzone vuole ironicamente denunciare la tendenza, preoccupante specialmente per i giovanissimi che cercano di farsi accettare da una società dai canoni estetici raggiungibili quasi solo ed esclusivamente tramite la chirurgia”.



“Red Traffic Lights” (BIT Records) è il nuovo singolo di Ariannah (prod. Sandro Odoardi). Ispirato al sound Anni 80, il brano nasce in una notte d’estate davanti l’ennesimo semaforo rosso. Nella canzone viene accentuata l’importanza e la bellezza di sentirsi completamente amati e compresi.

I Jaspers lanciano il nuovo singolo “Dante”, che segue a distanza di qualche mese il ritorno discografico con “Rockstar”. Entrambi i brani anticipano il nuovo album in uscita nei prossimi mesi. “Dante” è interamente scritto e prodotto dai Jaspers e rappresenta perfettamente l’eterogeneità e l’ecletticità della loro musica. Da sempre la caratteristica della band sta nello spaziare con creatività e spontaneità verso nuovi mondi sonori, miscelando e giocando, vestendo ogni nuovo brano con l’arrangiamento che più gli si addice, mantenendo allo stesso tempo il proprio inconfondibile marchio di fabbrica nel sound e nell’ironia.