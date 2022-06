Il concerto di Lorde a Roma in 3 minuti + scaletta – VIDEO

Celebra la vita, la voglia di lasciarsi andare e di ballare sulle note di buona musica. La sua lo è sicuramente. Lo dimostra il sold out che ieri sera Lorde ha collezionato all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nella Capitale per la prima volta, l’artista neozelandese classe 1996 ha portato il suo “Solar Power Tour” che, questa sera, replicherà al Castello Scalingero di Villafranca, a Verona. Due date di un tour mondiale che continuerà ancora nel 2023.

Riempie le classifiche Lorde ma, dal vivo, è semplicemente la 25enne che ama scrivere e raccontare alti e bassi della quotidianità con le sue canzoni. Popstar poco popstar, abbatte i muri che la separano dalla platea (anche letteralmente, scende in mezzo al suo pubblico) e parla a cuore aperto con i fan accorsi da Roma ma non solo. Tanti i turisti della città che si sono assicurati un posto alla Cavea.

Completamente a suo agio sul palco, la cantautrice – al secolo Ella Marija Lani Yelich-O’ Connor – regala un viaggio nella sua discografia alternando le numerose hit realizzate dal 2013 ad oggi. In scaletta brani come ‘Royals’, ‘Ribs’ e ‘Buzzcut Season’ tratti da ‘Pure Heroine’; ‘Greenlight’, ‘Sober’, ‘The Louvre’, ‘Supercut’ e ‘Liability’ dall’album della maturità ‘Melodrama’ e infine le canzoni dell’ultimo ‘Solar Power’. Dalla title track a ‘Mood ring’, ‘California’ e ‘Oceanic Feeling’.

I fan impazziscono, le urlano amore eterno e cantano con lei ogni singola parola. Incredula, Lorde li ringrazia più volte e svela di essere stata turista della Capitale prima del live. “Amo la vostra città, ci sono tante cose belle, tanta arte che mi ispira ed è incredibile essere qui”, dice raccontando di essere stata a Roma – per la prima – volta a 16 anni. Si stupisce, però, di non averci suonato prima. Nel 2017, l’artista aveva suonato a Milano. Mancava in Italia da allora.

E, forse, in cuor suo, così come in quello dei presenti, Lorde voleva che la serata non finisse. Alla ricca scaletta aggiunge – come saluto finale – “A world alone”.

Cosa rimane del live? Uno spettacolo che sarà difficile da dimenticare, fatto di cambi d’abito sul palco, sintonia con i musicisti e una presenza scenica che colma la semplicità dell’allestimento. Lorde brilla di luce propria.

Ecco il nostro riassunto video del concerto ↓

Il concerto di Lorde a Roma: scaletta ↓