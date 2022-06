Elettra Lamborghini contro i bulli a un suo concerto: ferma la musica e li affronta

Elettra Lamborghini non le manda di certo a dire. A maggior ragione, se si ritrova di fronte a persone che le mancano di rispetto. È successo qualche sera fa durante un suo concerto in cui si è vista costretta a fermare la musica per affrontare un gruppetto di ragazzi che le urlavano alcune volgarità. L’artista si stava esibendo con “Pistolero” quando, all’ennesima parola, ha chiesto di staccare tutto. Al microfono, così, ha fatto partire il coro “Scemo, scemo” al bullo che ha dato il via alle frasi di cattivo gusto. Nelle storie, la cantante ha, poi, denunciato l’accaduto: una sfida virale su TikTok che vede i ragazzi andare a un concerto per insultare l’artista.

