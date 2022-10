A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (28 ottobre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite i brani di Ultimo, Geolier e Lazza e i dischi di Dardust e Giordana Angi.



I SINGOLI

“Ti va di stare bene” è il nuovo singolo di Ultimo, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il cantautore torna con un brano dalle atmosfere pop rock che racconta la voglia di chiedere a una persona la cosa più semplice e bella del mondo: ti va di stare bene? Il singolo è il secondo tassello del nuovo percorso discografico di Ultimo iniziato con la pubblicazione di “Vieni nel mio cuore”, brano certificato disco di platino e stabile da oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify.

È sotto gli occhi di tutti che le collaborazioni tra Geolier e Lazza sono tra quelle più richieste degli ultimi anni. I due artisti, tra i massimi esponenti di due delle scene capostipiti dell’urban nazionale – Napoli e Milano -, pubblicano “Chiagne”, il nuovo singolo con Takagi & Ketra, che ne hanno curato anche la produzione, e che esce per Columbia Records/Sony Music Italy.

È disponibile da stanotte in radio e su tutte le piattaforme digitali “Inimmaginabile”, il nuovo singolo di Maurizio Carucci per Capitol Records. Brano intimo ed essenziale, confezionato in maniera “artigianale” – scritto e composto dallo stesso artista, il pezzo è costruito sulle morbide note di un pianoforte, accompagnato da suggestivi archi. Maurizio si interroga su cosa ci sia dopo l’amore e dopo la vita, due concetti così complessi che sono quasi difficili da concepire, per poi prenderci per mano e invitarci a intraprendere insieme il viaggio alla scoperta del futuro che ci aspetta oltre l’inimmaginabile.

“scusa” è il nuovo singolo di oli?, in uscita per Warner Music Italy, primo capitolo di una nuova fase musicale dell’artista. Il giovane cantautore scrive e compone un brano che parla di un tema più che mai attuale: quello dell’abuso emotivo all’interno di una relazione tossica. oli? affronta con estrema lucidità un argomento delicato, sviscerando quel tipo di violenza psicologica che non lascia segni sulla pelle, ma che colpisce in modo più subdolo, lento e corrosivo. “scusa” è un intimo sfogo terapeutico, un invito universale a chiunque si trovi in una situazione di difficoltà a ritagliare un momento per prendersi cura di se stessi. Ad accompagnare la voce di oli? c’è l’ennesima magia di Riccardo Scirè, uno dei producer più richiesti del panorama italiano, fatta di chitarre acustiche ed elettriche, synth bass e batteria nella quale si intreccia nuovo pop cantautorale e pop punk.

Si intitola “Why U Naked?” il nuovo singolo di Tredici Pietro e Lil Busso. Il duo torna a collaborare dopo la hit “1€/Secondo” del 2019 e il brano “Che palle”, contenuto nell’album del 2021 di Lil Busso, dal titolo “Sbagli di proposito”. “Why U Naked?”, scritto da Pietro Morandi e Nicola Bussolari, e prodotto da Sedd (Alessandro Manzo), è un brano in cui le sonorità chill pop si uniscono a ritmi più urban, tipici dell’hip pop. Le strofe sono provocatorie e sfacciate, ma mantengono la leggerezza e la vivacità tipiche della personalità del duo, che con questo singolo riesce a tracciare le immagini nitide di un momento che definisce chill in red.

Si intitola “Matador” (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Lokita, la giovane rapper promessa del panorama urban italiano tutto al femminile. L’uscita del pezzo era già stata preannunciata nel format digitale creato dalla stessa rapper e pubblicato su Spotify e YouTube il 7 ottobre, “ROUND #1”, un vero e proprio esercizio di stile in cui Lokita è stata in grado di unire talento musicale e passione sportiva per l’MMA, disciplina che pratica da molti anni e che ha significativamente inciso sulla sua esperienza artistica e personale. “Matador” è il racconto di un rapporto romantico e allo stesso tempo tormentato, una relazione in cui il rincorrersi somiglia allo svolgimento di una passionale corrida. Il brano rappresenta una riflessione sul compromesso necessario per farsi valere senza lasciarsi sminuire, nonostante il profondo legame tra due personalità che si desiderano.

Anzj è pronto a tornare con un nuovo singolo e una collaborazione inedita. Esce stanotte “Tu sai tutto”, il nuovo brano che vede il featuring della cantautrice Camilla Magli. I due, nel brano, raccontano la storia di un rapporto romantico in cui all’improvviso uno dei due realizza come l’altra persona conosca ogni cosa di sé. Tra sonorità elettroniche e richiami pop, i due artisti mettono in musica le paure e le insicurezze che spesso nascono all’interno di una relazione in cui ci si è mostrati completamente all’altro, senza mai rinunciare ad essere sé stessi, talvolta con il timore che le proprie fragilità vengano utilizzate come un’arma per ferirci.

“Cuore tra le stelle” (Island Records / Universal Music Italia), prodotto da Colombre e Tommaso Ottomano, è il nuovo singolo di Chiello. “Ho scritto il brano in un periodo molto caotico della mia vita. È nato proprio dal desiderio di capirci qualcosa– racconta Chiello- L’ho pensato in una giornata autunnale e nel giro di poche ore l’ho concepito. Quando ho finito ricordo che mi sono sentito sollevato, ho avuto come la sensazione di vederci chiaro, finalmente”.

Esce stanotte “Doppio Nodo”, il nuovo singolo di Federica Abbate realizzato in collaborazione con Fred De Palma & Emis Killa: “Fred e Emis sono due artisti che stimo moltissimo ma soprattutto due amici sinceri con i quali collaboro da anni e condivido un grandissimo affiatamento e una comune visione sulla scrittura. In particolare su Doppio Nodo li ho sentiti estremamente affini al sapore romantico e scuro del pezzo e ho pensato fosse il brano perfetto per unire le nostre storie e le nostre voci”. Il brano, scritto da Federica Abbate e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista. Federica Abbate, oltre ad aver conquistato il titolo di autrice di maggior successo della musica italiana di oggi, si presenta in veste di cantautrice raccontando con “Doppio Nodo” la difficoltà di sciogliere un legame e di trovare sé stessi in quanto individui singoli e indipendenti, al di là del muro dei ricordi.

Fuori stanotte, per Maciste Dischi (distribuito da Universal), “One more time”, il nuovo singolo di Giuse The Liza, prodotto da Iacopo Sinigaglia. Si tratta di ”una ballad intima con un sound malinconico che poggia su un’intro piano e voce per poi esplodere in un assolo di chitarra nel ritornello”. Nel brano Giuse ripercorre il suo viaggio verso casa e racconta i rapporti coltivati nella propria adolescenza, facendo allo stesso tempo trasparire la paura che si prova quando si lascia il proprio porto sicuro – la Sicilia nel caso dell’artista – per trasferirsi lontano dalla propria famiglia.

Esce stanotte “Sleep baby”, il primo singolo di Kuni, progetto dell’artista ventinovenne romana Eleonora Danese. Kuni è l’abbreviazione di Kunimitsu, uno dei personaggi principali del famosissimo videogioco Tekken. Fin da piccola Eleonora è stata ossessionata dalla cultura giapponese, tanto da conseguire una laurea in Lingue e culture dell’Asia orientale, specializzandosi in coreano e giapponese, e aver vissuto per un breve periodo a Tokyo nel 2013. “Sleep baby” è una ninna nanna nostalgica, dalle sonorità indie-pop dreamy piena di voci incontaminate e melodie eleganti e senza tempo.

“Piccioni” è il titolo del quinto singolo di Lamo (Daniela Mornati), in uscita per Sound To Be. Una canzone romantica (scritta e prodotta da Lamo e Rabbo Scogna) trainata dalla morbidezza affascinante della fisarmonica, che ci guida nelle tenerezze e nelle incertezze quotidiane dell’amore. Non manca l’ironia tipica dei testi di Lamo, che in questa canzone si mescola alla dolcezza e tocca il tema dell’unicità delle relazioni amorose, apparentemente simili ma ricche di equilibri misteriosi e personali.

“Ferraglia” è il nuovo singolo di Luchitos, in collaborazione con DrefGold. Prodotto da Draw Ice, il brano è un racconto di rivalsa veicolato attraverso il simbolo della collana, un oggetto che diventa un vero e proprio status. Luchitos e DrefGold partono da questo concetto per descrivere la loro attitudine e i traguardi raggiunti, “la mia collana non è ferraglia, oro sul collo come la medaglia”.

“Caribù” è il nuovo singolo di Tuasorellaminore. L’artista stupisce tutti e lo fa attraverso l’utilizzo della lingua latina. Le strofe di Caribù riprendono il canto n. 37 de I canti di Catullo: un’opera intrisa di volgarità, ira ed una disinvolta ironia. La narrazione di Tuasorellaminore è liberatoria, dissacrante, come sottolinea la stessa Tuasorellaminore: “Volevo fosse autocelebrativo. Volevo fosse un tatuaggio, un marchio, qualcosa di estremamente personale: saper cantare in latino arcaico, rispettare le metriche, la pronuncia e risvegliare una lingua morta, ma potentissima”.



“Bugia“è il nuovo singolo di Claudym, in uscita per Island Records. L’artista prende spunto dalle conversazioni con le amiche e le trasforma in un manuale di riconoscimento per l’atteggiamento sospetto del proprio partner. Una sorta di vademecum dal sapore sarcastico, costruito riunendo i più classici cliché dell’infedeltà. “Ho messo insieme varie storie- chiarisce l’autrice- le esperienze mie e di altri, i consigli che ho dato, quelli che ho ricevuto, quelli che hanno dato terzi, e li ho uniti in un pezzo che alla fine vuole raccontare anche la complicità tra amic*, la forza del singolo e allo stesso tempo quella del gruppo”. Scritto da Claudym e Okgiorgio (Giorgio Pesenti), “Bugia” è un primo assaggio della sua nuova musica.

“Al Palalottomatica” è il singolo del trio Luci Al Neon. La band evoca un contesto che oltre ad essere uno spazio per l’arte e per lo sport è sinonimo di aggregazione. Il concetto di live è bello: la musica è vitalità e condivisione. Dietro la genesi del brano c’è la proficua collaborazione con Leo Pari e Stefano Borzi.

“Spirito” è il nuovo singolo di Sheffer, prodotto da Parker Wave e Gabriel Bagini. Un mix esplosivo tra sonorità e ritmiche drill con l’anima del post punk, che si intrecciano in un crescendo energico che culmina con il ritornello raw e gli impetuosi fraseggi di chitarra elettrica del virtuoso Gabriel Bagini.

“Banksy” (distribuito da ADA Music Italy) è il singolo d’esordio di Nilo, la giovane cantante che ha già conquistato i social reinterpretando i grandi classici e successi dei migliori artisti italiani con il suo inseparabile ukulele. Il brano, scritto da Francesco Guasti e Davide Gobello, è cullato dalla dolcezza dell’inconfondibile voce di Nilo e da un equilibrato ed essenziale accompagnamento indie-pop. Il brano parla di una storia d’amore finita, in cui però non è ancora svanito il sentimento, la voglia di riprovarci e il bisogno della presenza dell’altra persona. Un amore contraddittorio, fatto di passione, desiderio, delicatezza e conforto, ma anche di dolore, mancanze, promesse non mantenute e sbagli.

“Lupo Mannaro” è il nuovo singolo di Romina Falconi, fuori per Freak&Chic e distribuito da ADA Music Italy. Questo brano farà parte di “Rottincuore”, il terzo disco della cantautrice in uscita nel 2023: una galleria di Peccatori, “Sbagliatori”, una raccolta di personaggi e personalità, un racconto che ribalta i dogmi della canzone pop italiana.

“Viaggia con me” è il nuovo singolo di Ugo Crepa, giovane rapper e cantautore napoletano. Nato dalla produzione di Squarta e Gabbo, il brano è uno sfogo dell’artista, un brano nato dalla necessità di mettere nero su bianco pensieri ed emozionimartellanti. Si tratta di una canzone scritta di getto, che Ugo Crepa ha steso quasi per liberarsi, utilizzando la scrittura come terapia per esorcizzare dei momenti troppo intensi per tenerli soltanto dentro di sé.

GLI ALBUM

La cantautrice Giordana Angi pubblica il suo quarto album in studio, “Questa fragile bellezza”, in uscita via Virgin Records / Universal Music Italia. L’album arriva anticipato dal nuovo singolo “Un Autunno Fa”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

“Villa Tatum” è il primo album in italiano di Tatum Rush, in uscita per Undamento. Un disco dall’estetica artistica e musicale del tutto personale che ci apre le porte di questa lussuosa e misteriosa villa con vista sul Mediterraneo. Al timone Tatum Rush, artista cosmopolita di origini italo-svizzero americane, grande Gatsby dei laghi Svizzeri, affiancato alla produzione da Ceri. Dodici canzoni – di cui una in feat con Frah Quintale e altre in collaborazione creativa con gli artisti Jacopo Planet e Lulu – che prendono il largo senza paura, avventurandosi in un giro intorno al mondo che fa saltare ogni confine, esplorando immaginari e sound variegati, rivestendosi di sonorità pop fresche e contemporanee che all’occasione si tingono di r’n’b, di disco, di trap, di techno, di groove futuristici.

Esce il 28 ottobre ‘Duality’, un doppio disco che racconta la duplice anima musicale di Faini: quella piano in acustico e quella più elettronica. Due dimensioni che finora hanno giocato a intrecciarsi in tutta la produzione del pianista. Questo disco “è uscito da un’esigenza di fare qualcosa che non avevo mai fatto prima, qualcosa di nuovo che è stato occasione di approfondimento di due aspetti che fanno parte di me e che ho sempre fuso insieme”, racconta all’Agenzia Dire. “Trovarsi al piano da solo, nudi, senza il suono elettronico dietro, è totalmente diverso rispetto a quando lo hai. Ed è uguale per l’aspetto elettronico quando non c’è più il piano che ‘canta’ il tema o è la figura, l’attore principale. È stato importante approfondire anche questo aspetto”, spiega. Venti le tracce in tutto, 10 per ogni lato del disco: due ‘contenitori’ che raccolgono l’improvvisazione più pura con la ‘geometria’ ricercata in un parallalelismo costante tra emisferi del cervello, cuore e logica, fantasia e ‘sartoria’. Un filo conduttore che nasce dalla passione che Dardust ha per la psicologia: “Più che passione, è stata una laurea che ho fatto fruttare in un modo o nell’altro. Scherzi a parte, la connessione con le funzioni dei due emisferi- dice- era un pretesto per separare queste due sfaccettature e dargli un concept“. Non è un album, però, “complesso, difficile. È un disco che nasconde delle complessità ma non ha niente di cerebrale, è immediato”. Arrivano subito le tracce composte da Faini che ‘parlano’ anche senza il supporto di testi cantati.

“Volevo salutare solamente tutti i ragazzi di Rozzano, tutti i fratelli in galera e voglio dire a tutte le persone che stanno ascoltando il mio disco che grazie a voi mio zio Salvatore vive ancora… Salvatore Vive”. Con queste parole Paky ha ringraziato tutti quelli che lo supportano dal giorno zero, annunciando la seconda parte del suo progetto. “Salvatore vive” (Island Records / Universal Music Italia) arriva su tutte le piattaforme. 17 tracce non bastavano al rapper di Rozzano e arrivano nuovi banger con una sorpresa. Il progetto è stato anticipato dal singolo “Sharm El Sheik”, prodotto da Timon, con all’interno il sample del famoso brano “Jogi” di Panjabi MC.