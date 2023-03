A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (31 marzo)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra questi i brani di Annalisa, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Luigi Strangis, Lazza e il disco di Madame.

I SINGOLI

“Mon Amour” è il secondo capitolo del racconto di Annalisa iniziato con la hit “Bellissima” (Doppio Platino). In uscita stanotte il brano è scritto dalla cantautrice con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione insieme a Zef, racconta quel momento che divide un passato deludente dalla voglia di correre verso il futuro, non abbandonando autoironia e leggerezza.

Esce stanotte “Zonda” (Island Records), banger 100% stile Zzala, il nuovo singolo di Lazza. A bordo dell’iconica supercar firmata Pagani, che dà il titolo al pezzo, l’artista multiplatino del roster Me Next prende la via delle origini, tornando ad un ambiente più street dove barre senza freni sfrecciano sul beat ad altissima velocità prodotto dal producer londinese pioniere della drill britannica 808 Melo e da NKO, dopo la collaborazione in BLUE CHEESE. 3 min e 27 sec, tanto basta a Lazza per risponder per le rime a chi si mette sulla sua strada / Vogliono una taglia sulla mia testa come il Far West / spingendo sull’acceleratore del self confidence e del successo raggiunto / noto anche come primo in Fimi / senza mai rinnegare le origini / ero già uno di quelli veri prima di quella spunta blu.

Luigi Strangis pubblica (con etichetta 21CO) “Adamo ed Eva” (distribuito da Artist First), singolo che racconta il desiderio di un amore libero, carnale e irrazionale dove il piacere è aversi l’un con l’altro. Con il suo nuovo brano pop-rock, Luigi ricerca nuovi stimoli musicali e un sound dal respiro internazionale. Il brano fa riferimento al racconto biblico del peccato originale, alla storia di Adamo ed Eva e alla loro incapacità di resistere alle tentazioni distruggendo così il mondo perfetto creato da Dio. Strangis ribalta il concetto di tentazione attribuendogli il significato opposto. Adamo ed Eva è un inno alla vita, un invito a godersi la bellezza effimera dei piccoli piaceri, a lasciarsi trasportare dalle passioni, a fermarsi per afferrare i momenti più veri e istintivi che la quotidianità ci offre /Il sole spacca una finestra che da’ sul mare come te ti strappo la lingua e sa di me/. Mordere la vita, così come mordere la mela, non è un peccato ma la cosa giusta da fare per viverla fino in fondo /Adamo ed Eva su un letto di mele stasera/. Il brano è scritto da Luigi Strangis, Roberto Tornabene, Kende, Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli. Prodotto da ROOM9.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con “Coca zero“, il nuovo singolo. “Un pezzo- dicono- che parla di cambiamento. È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perchè sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani”.



Aiello torna con “Aspettiamo mattina”, il singolo che anticipa il suo nuovo progetto per Columbia Records/Sony Music Italy. Il cantautore lancia una ballad con una scrittura diretta, poetica, sempre contemporanea e capace di intercettare emozioni e stati d’animo. Il racconto di un amore che con difficoltà e a più riprese prova a farsi strada, una storia che ha aspettato troppo tempo ma che non perde la speranza. Il sound poggia su una chitarra essenziale e la produzione affidata a Brail, fedele compagno di viaggio dell’artista sin dagli esordi.

È un Fred De Palma inedito quello di “Adrenalina”, il nuovo singolo in cui, per la prima volta, svela una parte personale di sé. Il rapper racconta la carriera che lo ha portato in vetta alle classifiche internazionali, ma che ha avuto anche delle ombre e con questo brano– prodotto da JVLI- esorcizza i suoi demoni: il gioco, le donne, il denaro.

Chadia Rodriguez pubblica il nuovo singolo “Criminale”(Sony Music Italy). Un brano forte, energico, in cui ancora una volta la rapper si mostra una donna determinata e sicura di sé, una “fuorilegge” dell’amore pronta a rubare il cuore e di cui non ci si può mai fidare davvero. Anche questo pezzo si contraddistingue sia per la schiettezza con cui l’artista veicola il proprio messaggio – denominatore comune dei suoi testi sin dagli esordi – sia per una marcata attitudine latin, che dona al sound un sapore internazionale e che rivela un nuovo lato della musica dell’artista, ancora in parte da scoprire.

“Stare con te” è il nuovo singolo di svegliaginevra, disponibile per Columbia Records/Sony Music Italy. Un brano dedicato a chi crede di non valere abbastanza, a chi si lascia abbattere e sopraffare dagli altri, un invito – ed esortazione – ad amare se stessi come punto di partenza per costruire qualsiasi tipo di relazione futura. svegliaginevra si mette a nudo e mostra le proprie fragilità raccontando una tormentata relazione amorosa. La paura di perdere l’amore si trasforma in rabbia e le incertezze sfociano in paranoie che logorano la fiducia verso il proprio partner.

Una dichiarazione d’amore senza compromessi e senza difese. “Moondroneè” la nuova canzone di Giovanni Truppi in uscita per Virgin Music Las / Universal Music Italia. Dopo “Alcune considerazioni”, “Le persone e le cose” e “La felicità”, questo è il quarto estratto dal nuovo disco del cantautore napoletano, “Infinite possibilità per esseri finiti”, che uscirà venerdì 28 aprile. Prodotta da Marco Buccelli e Niccolò Contessa, è una canzone che mette le “viscere sul tavolo”, come diceva Andrea Pazienza, e che tra soundscape e suoni sintetici, tra cantato e spoken word, racconta con potente poesia un sentimento puro e travolgente.

Lorenzo Fragola e Mameli tornano con il nuovo singolo “Happy” (Columbia Records Italy / Sony Music Italy). I due cantautori si presentano con un nuovo brano dal sapore dolceamaro. Dietro sonorità accattivanti, un mood scanzonato e un ritmo ballabile si nasconde una nota di malinconia, mascherata da spensieratezza. “Siamo davvero felici di quello che abbiamo o dobbiamo solo sforzarci di dimostralo agli altri fingendoci felici?”, l’incertezza per il futuro, la fragilità della felicità e le quotidiane battaglie contro le proprie paure. Sono queste alcune delle tematiche che i due artisti stanno affrontando con la loro musica e lo fanno anche con “Happy”, brano prodotto da entrambi e scritto insieme a Samuele Barracco, Filippo Maria Migliore, Daniele Di Giorgi.

“Delincuente” è il nuovo singolo di Boro Boro in collaborazione con Elettra Lamborghini. Il brano arriva su tutte le principali piattaforme per Virgin Records / Universal Music Italia. I due si incontrano per la prima volta su un brano-manifesto della scena latin-trap. Il pezzo è prodotto da Jvli.

“Burro cacao” è il nuovo singolo di Giovanni Ti Amo, disponibile per Pulp Music / Virgin LAS. Come per i precedenti singoli, le canzoni di Giovanni Ti Amo nascono da conversazioni, fotografie, profumi, squarci di esperienze, un immaginario che si lega ad una visione “romantica” dell’Italia più autentica e della sua estetica desaturata e cristallizzata nel tempo. Il giovane cantautore canta un incontro d’amore, un colpo di fulmine, notturno, che diventa una canzone attraverso l’immagine del burro cacao e tramite il ricordo del suo sapore sulle labbra della ragazza. La produzione, curata da Federico Nardelli e Giordano Colombo, sceglie il basso come elemento cardine accompagnato da chitarre e synth che contribuiscono a valorizzare il mondo di Giovanni.

“7lettere” è il nuovo singolo di Inverno, il progetto musicale nato a Londra da Francesca Rigoni e prodotto da Vincenzo De Fraia (VDF). Il brano racconta la fine di una relazione importante capace di lasciare il segno, le difficoltà e la sofferenza vengono dipinte in un brano dalle tinte malinconiche ma allo stesso tempo molto potente. Nel singolo l’artista descrive il vuoto, la frustrazione e la nostalgia tipici della fine di un rapporto riuscendo a generare un forte impatto emotivo nell’ascoltatore. La produzione di “7lettere”, curata da Vincenzo De Fraia (VDF), prosegue il viaggio nelle sonorità elettropop che caratterizzano il progetto di Inverno.

YTAM torna con il nuovo singolo “2 o 3 minuti”, disponibile per Columbia Records/Nigiri. Dopo l’album di debutto “Drama compilation”, uscito lo scorso giugno, ed aver conquistato il pubblico con la sua energia come opening di diverse date estive del tour dei Pinguini Tattici Nucleari, YTAM lancia un abbraccio rivolto a tutte quelle persone che sono state costrette a crescere da sole, in situazioni familiari difficili o senza sostegno. Un messaggio di incoraggiamento a non smettere di lottare per raggiungere la felicità, anche se sembra spesso irraggiungibile.

S’intitola “@liroliroui” il nuovo singolo di Liro prodotto da suo fratello Davide T, distribuito da Artist First A1 su tutte le piattaforme digitali. Alessandro, in arte LIRO, è nato a Milano (classe 2000) e cresciuto ascoltando suo fratello Davide T produrre musica tech-house, finché, nel 2018, ha iniziato a collaborare con lui. Dopo le prime canzoni realizzate insieme, una volta presa più consapevolezza di quale fosse la loro strada artistica, che mescola il mondo techno con un rap melodico e cantato, si affacciano al mercato musicale con il brano “Monna Lisa”, a cui seguirà il primo EP “Harem”. Nasce così il collettivo StessoSangue, che nel 2022 arriverà ad abitare il suo primo studio di produzione musicale a Gaggiano (MI). In “@liroliroui” il beat prende ispirazione dalla trap francese a cassa dritta, ma conserva intatta l’identità artistica del duo con linee melodiche d’effetto e un’attenzione nella scelta e nella lavorazione del suono.

Esce per Artist First “Panico”, un nuovo pezzo del percorso musicale di Wako, giovane artista della scena urban pop italiana e stimato fotografo, prodotto in studio da okgiorgio. Dopo “Crush (feat. Sethu)”, “CD”, “Fast Life” “NoLove (feat. BigMama)” e “Occhi Lucidi”, Wako presenta questa volta un brano che ci regala un estratto di cosa significa essere giovani e confusi nel contesto di una grande città come Milano: una metropoli piena di stimoli e cose da fare ma in cui è estremamente facile perdersi.

Dopo “Arrivederci” uscito a gennaio, è “Per le ragazze come me” il nuovo singolo di Maria Antonietta che per questo brano si avvale della collaborazione di Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana. Un singolo tutto al femminile che dice una cosa semplice: le ragazze hanno un’arma potentissima – la loro mente. Una “mente fatta per pensare”, per decidere, per prendersi spazio e per costruire tutto quello che desiderano.

“Solo se è buio” il nuovo singolo di Ottobre, in uscita per Humble in distribuzione ADA Music Italy. Ottobre è il progetto di Giulia Panza, giovane cantautrice che lancia un brano delicato e avvolgente, dove le parole ci accompagnano lentamente a un ritornello che esplode come uno sfogo, una liberazione. La produzione di okgiorgio ne amplifica le emozioni e ne sublima il songwriting ricercercato.

Disponibile da stanotte “Nuvole“, il nuovo brano di Tamì, fuori per Uma Records e in distribuzione Sony Music, terzo singolo che anticipa il nuovo Ep della cantautrice che vedrà la luce nei prossimi mesi. In “Nuvole”, Tamì sperimenta con l’intreccio di elettronica e sonorità di una ballad, allontanandosi dalle influenze punk ed emo di ispirazione anni 2000, senza però perdere l’immediatezza e dolcezza della sua penna.

“Alta marea ” è il nuovo singolo de La musica di Forte, in uscita per ADA Music Italy. Raggiungere la consapevolezza di se stessi è un processo lungo e faticoso, che richiede coraggio per non lasciarsi influenzare o bloccare dal giudizio degli altri o dalle convenzioni della società. In “Alta marea“, La musica di Forte esplora attraverso il suo universo sonoro il viaggio e le difficoltà durante la ricerca del senso di realizzazione personale.

“Gocce di pioggia” è il nuovo singolo di Paola Di Leo, un brano innovativo e moderno con una forte carica energica nonostante la nostalgia e la tristezza. È un pezzo nato da un dolce arpeggio alla chitarra, ma il risultato della produzione è un arrangiamento esplosivo che mantiene però un mood triste e malinconico. È un brano intimo e personale che parla di una storia d’amore finita e della rabbia e la frustrazione che ne derivano.

“Progressi” è il nuovo singolo firmato Tony Boy, per la prima volta in collaborazione con il rapper del collettivo Seven 7oo Vale Pain. Il brano riflette sui progressi, personali e lavorativi, di due giovani artisti alle prese con il successo e con la quotidianità. Uno fra tutti, l’evento segnante che vede Tony approdare a Milano da Padova, una scelta che coincide proprio con questo singolo e che racchiude l’essenza dei suoi “Progressi” raccontati sul beat.



Esce stanotte “Funeral Rave Party”, il nuovo atteso singolo di Le Capre a Sonagli, primo passo verso la pubblicazione dell’omonimo EP, prevista per il 14 aprile. Si tratta di un brano febbrile, che si muove su una trascinante cassa in quattro quarti, articolando un testo ermetico, che suona come un mantra. Abbracciando un punk alienato, a tratti primitivo e sensuale, Le Capre a Sonagli descrivono un paesaggio sonoro buio e palpitante, scosso da guizzi animaleschi e squisitamente allucinati. “Funeral Rave Party” è un singolo da ballare, una danza estatica alla quale abbandonarsi assecondando una sorta di follia controllata, connessi alla rabbia, alla gioia, a qualcosa di ancestrale, tra malattia, guarigione e trascendenza.

“Pietralata” è il nuovo singolo di Artù. Una ballad romantica, dedicata al quartiere di Roma che l’ha visto crescere, agli sguardi, al tempo, ai sorrisi delle persone. Pietralata non è soltanto il posto dove accadono delle cose, ma è una musa, un luogo simbolico, dove Artù ripone tutta la sua vita. Un inno per un quartiere che ha ispirato artisti, poeti e viandanti, un inno alle radici, a quel calore che proviamo quando capiamo che esiste davvero un posto che possiamo chiamare casa.

Gli /handlogic pubblicano “Casa stanza letto dormi”, una ninna nanna visionaria, il dialogo immaginato tra un bambino che non riesce a dormire e una madre che prova a consolarlo, una sorta di nenia onirica che si muove tra ingranaggi elettronici ossessivi, frequenze basse travolgenti e melodie infantili apparentemente catchy, senza abbandonare il pop e contemporary R&B che sono, dalla band, i tratti distintivi.

La musica di Baby Gang non si ferma: dopo il successo di “Mentalité”, brano estratto dall’ultimo progetto discografico dell’artista “EP2” pubblicato lo scorso giugno, esce su tutte le piattaforme “Mentalité RMX”, il remix esclusivo del singolo con il featuring della star del rap francese ASHE 22.

“Cerchio” è il nuovo singolo di Daytona KK featuring Radical ed esce per Virality con distribuzione ADA. Il brano anticipa un EP di prossima uscita. Nato dal lavoro con Beakon the night, produttore musicale che affianca l’artista originario di Casal Di Principe (Caserta) sin dagli inizi curando la direzione artistica della sua musica, “Cerchio” è un pezzo trap in cui Daytona KK, con il supporto del romano Radical-ospite del brano-,celebra la sua criccaguidata dal produttore esecutivo Alessandro The Pimp.

Esce in digitale “Firmacopie”, il nuovo singolo di Michael Sorriso per ITALIA90 e distribuito da ADA. Il brano anticipa la prossima pubblicazione di un EP. Come per il precedente brano, “Cui prodest” (uscito lo scorso 17 marzo), la produzione musicale è di Luke Beats (anche noto come Bassista Sabaudo, stretto collaboratore di Willie Peyote) e la direzione artistica di Frank Sativa. “Firmacopie” è un pezzo 100% hip hop in cui Michael Sorriso ha sia una metrica impeccabile sia un flow aggressivo perchéparla dell’ipocrisia, della contraffazione e della mediocritàdi cui è vittima il rap, mezzo di espressione che lo appassiona da anni, che rispetta e vuole sempre onorare.

I DISCHI

Madame pubblica il suo secondo album “L’amore” (Sugar). Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”, scritto e composto dalla rapper e con Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

Sensazioni, i sentimenti e gli interrogativi che molti si pongono. Parlerà di tutto questo e di molto altro “Gli anni di Cristo” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo album di Mobrici. Un disco generazionale, che l’artista ha scritto interamente all’età di 33 anni. Un progetto vario in cui si mette in gioco sperimentando e contaminando la sua musica, ma restando anche sempre fedele a se stesso. Si passa dalla libertà sessuale alla ricerca di un amore non ancora conosciuto, dalla consapevolezza di storie del passato viste con uno sguardo più maturo alla difficoltà che comportano le storie a distanza. “Figli del futuro”, “Piccola” e “Luci del Colosseo”, hanno anticipato l’uscita del nuovo lavoro in studio, dando un piccolo assaggio di quello che il cantautore ha in serbo.

Esce su tutte le piattaforme digitali “ciò che cerco di nascondere”, EP d’esordio dell’artista barese Evra, che dopo le ultime release “strade perdute” e “l’alba che tornerai”, si mostra ora in tutte le sue sfaccettature emotive. Racconta la sua verità e non ha paura di svelarsi attraverso testi e musiche dal sound R&B anni 2000 dal tocco luminoso e moderno. La focus track del progetto, “fuoco & fiamme”, è un’altra delle perle che completa la collana di brani che parlano di Evra e contiene il titolo dell’EP.

“Serenata Iceberg” è il debut EP di Lucrezia, in uscita per Futura Dischi. Il disco, anticipato dai singoli “Brad Pitt” e “Serratura”, è il primo capitolo di un progetto cresciuto e maturato rispetto all’esperienza televisiva all’ultima edizione di X Factor. Ora è il momento di condividere e presentare una scrittura di assoluto livello e capace di arrivare con immediatezza, con sei brani accomunati dalla necessità di guardare in profondità dentro sé stessi e dentro alle cose, restando però galleggianti e fluttuanti in superficie, senza sprofondare.

Un disco in bilico tra la realtà e l’immaginazione, tra la vita e il sogno. Un album dove le apparenze ingannano, sono acque chete che nascondono flutti agitati, inquieti, stranianti. “Realismo magico in Adriatico” è il nuovo album di Colombre, in uscita per Bomba Dischi. Anticipato dai singoli “Niente è come sembra” e “Durerebbe un’ora”, impreziosito dalle collaborazioni con Maria Antonietta e Franco 126, è un disco su cui galleggiare lievemente ma che al tempo stesso è capace di immergersi a fondo nei pensieri e nelle emozioni, traducendoli in canzoni all’apparenza semplici e immediate, ma capaci di nascondere un mondo sommerso ricco di sfumature da scoprire. “Realismo magico in Adriatico” ha quel sound etereo e immediato, che cela una grande attenzione a ogni dettaglio testuale e sonoro, e quell’amore per i giochi e le sperimentazioni sonore che rendono da sempre Colombre – al secolo il cantautore e produttore di Senigallia Giovanni Imparato – immediatamente riconoscibile. Il suo sguardo è affiancato da un paesaggio preciso: quello del suo mare, l’Adriatico.

I Delicatoni (il progetto musicale formato da Antonio Bettini, Smilian Cibic, Giorgio Manzardo e Claudio Murru) pubblicano l’ep “Giorno libero”. Si tratta di quattro canzoni che rappresentano le quattro direzioni stilistiche consolidate dal collettivo durante il primo anno di live in giro per l’Italia: l’approccio jazzistico alla forma canzone nella title track “Giorno Libero”, il bedroom pop de “La mela“, il singolo che ha anticipato l’EP, “Tuyo“, un ballo luminoso tra la disco e il cha cha cha, e “Bobo’s Waltz”, traccia più sperimentale nella quale la forma classica del Valzer sembra venire filtrata da un’estetica spaziale e quasi circense.

Esce stanotte il primo album di Fogg dal titolo “Apnea” (Pulp Dischi/Artist First). Il progetto raccoglie nei suoi brani tutti gli elementi che sono i diversi riflessi dell’autore: un sound ibrido, stratificato, fatto di pop, ma anche di cantautorato, black music ed elettronica contemporanea, dove tastiere e controllers accompagnano la voce e il sax in modo naturale.

Lato A e lato B sono le due facce di “Arrogantissimo” (Latarma Records/ BMG Italia), il primo album di Giovanni Toscano. Lato A: Giovanni Toscano il cantastorie racconta la sua vita. La disillusione di un amore, una sera d’estate tra amici, una relazione mai cominciata, un’altra che è già finita ma in cui è difficile dirsi addio. Lato B: Giovanni Toscano che descrive il mondo che ha davanti filtrandolo con la poesia dei suoi occhi. L’abbattimento di barriere tra generi, un episodio di violenza, l’importanza del ricordo nella morte, la solitudine dell’umanità.

“Anita” è il secondo Ep di Elisabetta Arpellino. Ogni traccia dell’EP è un capitolo della storia di cui Anita è protagonista. La sua è una storia di coraggio, di dolore, di violenza, ma anche d’amore, perché ci vuole coraggio ad uscire dal dolore, ma allo stesso tempo questo è un grandissimo atto d’amore nei confronti di sé stessi, amarsi prima di essere amati.