Peppe Soks canta l’anima del Sud nel suo nuovo disco: “Nella musica meridionale tanta verità”

È su tutte le piattaforme da oggi “Ammore Malamente”, il terzo disco di Peppe Soks. Salernitano, al secolo Giuseppe De Luca, l’artista torna con un progetto che celebra i 10 anni di carriera nel mondo della musica. Un racconto d’amore per il Sud Italia che l’ha cresciuto e che oggi occupa una fetta preponderante nella scena hip hop.

Peppe torna, infatti, dopo record di streaming come solista e in coppia con colleghi e amici come Capo Plaza e Geolier. Quindici gli inediti che compongono “Ammore Malamente” e numerose collaborazioni. Tra le tracce troviamo: Clementino, Ensi, Dani Faiv, LDA, Mambolosco, Mv Killa, Sam e Yung Snapp.

“Ci abbiamo messo un po’ di tempo in più rispetto agli altri lavori- racconta alla Dire- l’ultimo disco era uscito nel 2020, ma il tempo ha fatto il suo corso e ci ha dato una mano per realizzarlo al meglio”. Intimo e introspettivo, “Ammore malamente”, così, ogni sfaccettatura di Peppe Soks: dal lato più sentimentale a quello street e fino – appunto- all’amore per il Sud.

L’AMORE PER IL SUD

“La nostra terra la amiamo e la detestiamo allo stesso modo. Ci sono tanti ragazzi che magari vorrebbero rimanere qui, legati alle proprie famiglie e alle proprie origini- spiega l’artista classe 1997- ma sono costretti ad emigrare in Europa o al nord Italia perché la nostra terra non offre sbocchi lavorativi o artistici”.

Essere nato a Salerno “mi ha dato tantissimi valori, l’educazione e il rispetto verso le persone. Credo chi nasca in determinati contesti abbia un valore aggiunto rispetto agli altri”. Le canzoni di “Ammore Malamente” trovano la loro esplosione nei contrasti e in testi scritti senza filtri, come spesso accade nella produzione di artisti del Sud, oggi in cima alle classifiche.

“Credo- dice Peppe- che le persone vedano tanta verità in questa musica meridionale che sta prendendo piede. Noi rapper del Sud e della Campania in questo momento abbiamo tanta visibilità, ma la storia ci insegna che artisti come Pino Daniele sono famosi in tutto il mondo. Sicuramente noi al Sud siamo un po’ più limitati, ma una volta che riusciamo ad emergere le persone si affezionano tantissimo alla nostra musica e arte. Vedono spontaneità, naturalezza, canzoni d’amore carnali, più emozionali. Abbiamo il sole dentro che ci contraddistingue”.

L’INTERVISTA

Di questo e molto altro, Peppe Soks ci ha parlato nell’intervista video che segue.