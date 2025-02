Io ho risolto in 5 minuti: ho pulito così la cappa ed è tornata come nuova, l’occorrente sta in dispensa

Il metodo 100% per pulire la cappa della cucina: senza fatica e in pochi minuti si elimina tutto lo sporco e anche il grasso.

In cucina, è molto importante riuscire a mantenere sempre il massimo dell’igiene. Un passaggio molto importante non solo per eliminare lo sporco, ma anche per neutralizzare la possibile formazione di cattivi odori. Proprio per questo, sarà estremamente importante eseguire una pulizia profonda e periodica, senza trascurare alcun dettaglio.

La cappa è un elemento fondamentale a cui difficilmente si potrà rinunciare. La sua funzione e la sua posizione, permettono di catturare i fumi di cottura dei vari alimenti, impedendo che questi possano invadere gli altri ambienti di casa. I modelli che ci sono in commercio sono vari, ma tutti avranno la stessa identica funzione e in linea generale potranno essere pulite tutte allo stesso modo. Ovviamente, prima di procedere con qualsiasi metodo, è bene capire che materiale si ha davanti e solo successivamente si potrà decidere che sistema utilizzare.

Cappa da cucina, solo così torna pulita: gli ingredienti sono tutti in dispensa

Anche se in giro è facile trovare diversi prodotti per sgrassare la cappa, optare per dei rimedi naturali è sicuramente la scelta migliore da adottare. In questo modo infatti, non solo si eviterà di rovinare il materiale della cappa, ma si andranno ad usare prodotti non inquinanti e che rispettano anche l’ambiente. Uno fra questi è sicuramente il bicarbonato, che grazie alle sue proprietà permette di sgrassare alla perfezione anche la cappa più sporca e incrostata.

Pulire la cappa della cucina è essenziale per mantenerla efficiente e prevenire accumuli di grasso e odori. Ecco i passaggi per una pulizia approfondita:

1. Spegnere la cappa e proteggi l’area:

Assicurarsi che la cappa sia spenta e scollegata.

Coprire i fornelli con un panno o della carta assorbente per proteggerli da eventuali gocce di grasso.

2. Rimuovere i filtri:

La maggior parte delle cappe ha filtri in metallo (acciaio o alluminio) facilmente rimovibili.

Se invece la cappa ha un filtro ai carboni attivi (nelle cappe senza scarico esterno), dovrà essere sostituito ogni 3-6 mesi.

3. Pulizia dei filtri:

Metodo 1 (a mano): Immergere i filtri in acqua calda con detersivo per piatti e bicarbonato per circa 15-20 minuti, poi usare una spugna o una spazzola per rimuovere il grasso.

Metodo 2 (lavastoviglie): Se i filtri sono in metallo e resistenti, si possono lavare in lavastoviglie con un ciclo intensivo.

4. Pulizia dell’esterno e dell’interno della cappa:

Usare un panno umido con una miscela di acqua calda e detersivo sgrassante

Se il grasso è ostinato, usare aceto bianco o bicarbonato di sodio

Pulire la parte interna e il bordo della cappa.

5. Pulizia delle ventole (se accessibili):

Se la ventola è molto sporca, puoi smontarla e pulirla con acqua calda e sapone

Assicurati che sia completamente asciutta prima di rimontarla.

6. Asciugatura e rimontaggio:

Asciuga bene i filtri e la superficie della cappa prima di rimontare tutto.

Consiglio extra: Pulire la cappa almeno una volta al mese per evitare accumuli di grasso difficili da rimuovere.