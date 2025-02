WhatsApp, arriva la terza spunta blu: se ti compare non è una buona notizia

Sull’app di Meta arrivano le tre spunte blu. Da quando è stata acquisita dal gruppo di Mark Zuckerberg la piattaforma di messaggistica è diventata sempre più centrale nelle strategie del colosso tecnologico di Menlo Park. WhatsApp spopola in tutto il mondo. I numeri parlano chiaro: 2 miliardi di persone nel mondo chattano con questa applicazione.

Oltre metà degli italiani (33,8 milioni di utenti) usa WhatsApp. Nel frattempo Meta non dorme sugli allori e si prepara a introdurre una nuova funzionalità, in linea con quanto fatto nel corso degli anni l’app si evolve continuamente per venire incontro alle esigenze dei suoi utenti. Da tempo WhatsApp è qualcosa di più di uno strumento per chattare.

Oltre a scambiarsi video e foto si possono creare community, ascoltare i messaggi vocali a velocità accelerata, fare il download della versione business di WhatsApp e tante altre cose. Da poco l’app ha introdotto la “modalità spia” per impedire agli altri di vedere se siamo online. Infine c’è la terza spunta blu. Ma a cosa serve veramente?

WhatsApp introduce la terza spunta blu: cosa significa?

Come sappiamo la spunta blu serve a capire se il destinatario ha già letto il messaggio: la doppia spunta si illumina una volta che l’utente ha letto la conversazione (in mancanza di lettura resta grigia). Se è singola segnala che l’interlocutore non è connesso a internet. Ma a cosa servirà la terza spunta blu? Vederla apparire non sarà una bella notizia, lo diciamo subito.

Le spunte sono uno dei simboli iconici di WhatsApp. Una spunta grigia significa che il messaggio non è arrivato; due spunte grigie indicano che il messaggio è arrivato ma non è stato letto dal destinatario. Infine le due spunte blu: il messaggio è stato letto. Tra non molto l’app adotterà una terza spunta blu.

Al momento la novità si trova nella fase dei test e soltanto pochi utenti hanno potuto provarla con WhatsApp Beta. Non siete curiosi di sapere a cosa servirà? Bene: la comparsa della terza spunta blu indica che il destinatario ha fatto uno screenshot della chat, con tutto quello che questo può comportare. La foto potrebbe essere stata scattata per molti motivi.

Sta di fatto che l’introduzione della terza spunta mira proprio a garantire maggior trasparenza e più privacy. Possiamo intenderla come un avviso, una sorta di notifica per indicare che qualcuno ha acquisito la schermata della chat a nostra insaputa. Una volta terminato il lavoro degli sviluppatori la terza spunta sarà estesa a tutti gli utenti di WhatsApp.