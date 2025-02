Bidet avanti o indietro, qual è il modo migliore per farlo? La risposta è incredibile

Conosciamo tutti che cos’è un bidet e soprattutto, sappiamo benissimo a cosa serve. Ma se volessimo entrare nello specifico, il bidet è un oggetto da bagno progettato per lavarsi dopo aver usato il water. Può essere un’unità indipendente, solitamente situata accanto a un water, o un attacco per bidet che si collega a un wc esistente.

Nato in Francia nel XVII secolo, è però diventato popolare solo in Italia e in altri paesi europei. Nei paesi anglosassoni, invece, l’igiene personale ha seguito strade diverse, e il bidet è rimasto poco conosciuto. In questo caso le motivazioni sono varie e possono dipendere da differenze culturali e anche da bagni piccoli in cui non è prevista l’aggiunta di un altro elemento. Negli ultimi anni, però, l’interesse per il bidet sta crescendo, soprattutto per motivi di igiene e sostenibilità ambientale.

Bidet, meglio farlo seduti in avanti o indietro? La risposta è davvero molto importante

Dopo aver fatto questa piccola premessa, arriviamo quindi al nocciolo della questione, ossia com’è meglio fare il bidet, se seduti in avanti, quindi rivolti verso il rubinetto, oppure nella posizione contraria, dando quini le spalle al muro. Ebbene, se tutti siete curiosi di sapere la risposta definitiva, resterete stupiti nel sapere che non c’è!

Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, fare il bidet nel modo migliore dipende dalle preferenze personali. Alcuni preferiscono girarsi, magari per una questione di comodità, ma l’uso “standard” è proprio quello di sedersi di fronte al getto. È una tradizione molto comune in Italia, che però può sembrare strana a chi non è abituato! Quindi, in conclusione, non esiste una posizione migliore dell’altra, ma semplicemente del mondo in cui ci si trova più comodi.

Tuttavia, indipendentemente da quale delle due posizioni si scelga, è bene sapere che esistono alcune linee guida generali per un’igiene efficace:

1. Preparazione:

Assicurare che l’acqua sia a una temperatura confortevole

Se il bidet ha getti regolabili, posizionali in modo da raggiungere le aree da pulire.

2. Posizionamento:

Sedersi frontalmente o di spalle al rubinetto, a seconda di cosa ti risulta più comodo.

3. Detersione:

Usare solo acqua o, se preferisci, un sapone intimo delicato (senza profumi aggressivi)

Lavare con movimenti delicati, sempre dalla parte anteriore verso quella posteriore per evitare contaminazioni batteriche.

4. Asciugatura:

Tamponare con un asciugamano pulito o con carta igienica per evitare irritazioni

Usare un asciugamano dedicato al bidet e cambialo regolarmente.

5. Pulizia del bidet: