“È in prognosi riservata”, gelo Juve: l’annuncio è di questi minuti

Il 4-1 di ieri contro l’Empoli ha ridato colore ad una Juventus finita all’interno di una spirale negativa sia di gioco che di risultati. I bianconeri con il poker rifilato ai toscani hanno interrotto la striscia di due ko di fila maturata nell’ultima settimana con le sconfitte contro Napoli e Benfica.

Ieri pomeriggio la Juventus ha quindi incamerato tre punti preziosi nella corsa alla Champions League, provando a riprendere in mano un percorso messo pesantemente in dubbio nelle ultime uscite. Grande protagonista di giornata Kolo Muani, che con una doppietta ha rimontato l’iniziale vantaggio empolese arrivato per mano dell’ex De Sciglio. Di Vlahovic e Conceiçao i gol che hanno chiuso la sfida e ridato certezze alla truppa di Thiago Motta.

Lo stesso allenatore juventino sa però benissimo che il processo di guarigione e crescita della squadra è solo all’inizio. Ad ogni modo in conferenza stampa ha comunque tirato un sospiro di sollievo dopo giorni complicati: “É stata una bella vittoria, meritata da parte nostra. I ragazzi hanno avuto grande coraggio e anche oggi hanno combattuto. Ci hanno messo come sempre tanto cuore”.

La Juventus torna a vincere con Kolo Muani: “È ancora in prognosi riservata”

Motta ha quindi evidenziato la capacità della squadra di reagire alle difficoltà, riuscendo a mantenere la calma e la testa sempre ben proiettata sulla partita. Una gara che ha quindi dato segnali molto incoraggianti per il futuro, fermo restando che c’è ancora tantissimo da migliorare.

Ed è proprio di questo avviso il collega Roberto Pavanello che preferisce non esaltarsi troppo riportando tutti con i piedi per terra. Il giornalista dopo la vittoria sull’Empoli ha infatti commentato in modo piuttosto netto su X: “La Juve è ancora in prognosi riservata, sia chiaro. Sebbene le compresse di Kolo Muani stiano sortendo degli effetti”.

Gli effetti dell’arrivo benefico del nuovo acquisto francese iniziano a vedersi nella produzione offensiva, ma secondo Pavanello la strada è ancora molto lunga. Il processo di guarigione della Juventus ha ancora bisogno di tanti altri tasselli utili a creare una base granitica su cui poggiare.

Intanto dal punto di vista strettamente dei singoli l’impatto di Kolo Muani sul mondo Juve è stato devastante: l’ex PSG ha messo a referto già 3 gol in due partite, mettendo in scena peraltro diverse skills del suo repertorio. Può essere lui l’uomo da cui ripartire.