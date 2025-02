Ho detto basta al classico armadio bianco: la tendenza per il 2025 è questa, sta spopolando

In casa gli armadi sono elementi essenziali, pratici e funzionali. Permettono di tenere di tutto in ordine e vanno a contenere tutto ciò che non vogliamo avere in giro. Ci sono quelli per il soggiorno, quelli per la cucina, per il bagno e anche per la camera da letto. Insomma, in ogni ambiente ci sarà una tipologia ben precisa e che si abbinerà al resto dell’arredamento.

Grandi, capienti e anche ideali per donare un tocco in più all’arredamento, gli armadi sono indispensabili in una casa. Ovviamente, se a livello funzionale sono cambiati ben poco, esteticamente il loro aspetto si è modificato nel corso degli anni, seguendo quelle che erano le tendenze del momento. I classici armadi bianchi e anche un po’ tristi, hanno via via lasciato il posto a strutture sempre più particolari e di design.

Armadio bianco, io l’ho sostituito con questo colore: è la tendenza del 2025

Se negli anni passati il bianco era uno dei colori predominanti in casa, con il passare del tempo sono diverse le tonalità che lo hanno sostituito. Si è passato da colori forti come ad esempio l’arancione, ai colori pastello capaci di donare un tocco di armonia nei vari ambienti, fino ad arrivare al Mocha Mousse eletto colore Pantone 2025. Ma oltre a questi c’è un altro colore che sta già riscontrando un ottimo successo e sta lentamente sostituendo i classi armadi bianchi ormai obsoleti, ed è l’azzurro cielo.

L’azzurro cielo rientra tra i colori pastello (sopra citati) che conferiscono agli ambienti di casa luce ed armonia. Un colore che non è affatto forte e per tale motivo non rischia di stancare dopo qualche tempo. Nelle migliori riviste di interiori designer sono diverse le soluzioni offerte per integrare questa tonalità nel proprio arredamento.

Gli armadi, sono quelli che vanno per la maggiore e che aiutano a tenere tutto in ordine conferendo alla stanza un tocco fine ed elegante. Esistono diverse sfumature, che possono essere anche fuse tra loro, creando un gioco di colore davvero incredibile. Insomma, anche se il bianco sta bene praticamente ovunque, ormai non sembra essere più l’unica alternativa valida, l’azzurro cielo è decisamente meglio e sarà sicuramente molto apprezzato in questo lungo 2025. Noi lo stiamo già amando e voi, cosa ne pensate?