Verratti sbarca in Serie A, colpo scudetto: accordo a zero

La situazione contrattuale di Marco Verratti può far gola a molte. L'ex PSG a zero potrebbe finalmente sbarcare in Serie A

La straordinaria carriera di Marco Verratti si è evoluta quasi del tutto all’estero, con la maglia di quel Paris Saint Germain del quale è divenuto autentico uomo simbolo, tanto da meritare un addio da vero eroe al momento dei saluti per volare in Qatar nel 2023.

Da oltre un anno e mezzo il classe 1992 che a Parigi ha collezionato la bellezza di nove Ligue 1, sta vivendo una nuova realtà, quella dell’Al Arabi, sommerso da una pioggia di milioni. Con il club qatariota l’ex stella anche della Nazionale sta intraprendendo una fase diversa della propria carriera, nella quale è uscito leggermente dai radar. Eppure, vista la sua attuale situazione contrattuale, potrebbero anche iniziare ad alimentarsi voci su un suo nuovo cambio di registro.

A quasi 33 anni, seppur non con la freschezza di un tempo, Verratti potrebbe anche provare ad assaggiare quella Serie A nella quale per una serie di fattori non ha mai potuto militare. Da giovanissimo lasciò infatti l’Italia e il Pescara per legarsi indissolubilmente al PSG, club nel quale, nonostante diverse voci su un eventuale rientro in patria, è rimasto per la bellezza di 11 anni.

Ad oggi però il contratto con l’Al Arabi è in scadenza a giugno 2025, e non sono esclusi colpi di scena su quello che potrebbe essere il futuro del centrocampista italiano che in stagione ha collezionato finora 2 gol e 4 assist.

Calciomercato, la Serie A osserva Verratti: il contratto è in scadenza

Qualità estrema, dinamismo, lettura, corsa e tanta garra per Verratti che a dispetto della carta d’identità e della parentesi qatariota in Serie A potrebbe ancora fare gola alle big, soprattutto con un potenziale accordo a costo zero, fermo restando un ridimensionamento importante dell’ingaggio.

A determinate condizioni quindi Verratti potrebbe anche essere un potenziale colpo gratis della prossima estate, utile ad innalzare la cifra tecnica e di alternative del centrocampo delle big. A tal proposito a fine 2024 fu accostato anche all’Inter e all’epoca Marotta a ‘Sky’ disse: “È consuetudine che ai grandi club vengano accostati calciatori che a fine stagione potranno essere in regime di svincolo. Come ci muoviamo noi, si muovono gli altri. In questo caso abbiamo una rosa competitiva e nessuna ansia. Ausilio e Baccin sondano sempre ipotesi di mercato congeniali”.

Un annuncio che non fu di chiusura totale, con Verratti che potrebbe anche essere l’uomo giusto in un centrocampo comunque fortissimo come quello nerazzurro. In generale a zero e con ingaggio ribassato, l’ex PSG può essere una chance ghiotta per tutte le big che puntano allo scudetto.