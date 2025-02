Ufficiale Sinner, colpo di scena improvviso: tutto stravolto

Il 2025 di Jannik Sinner è terminato come il 2024 e cioè a suon di vittorie. Il numero uno al mondo ha confermato il suo risultato agli Australian Open, bissando il successo dello scorso anno e vincendo cosi il suo terzo titolo del Grande Slam. Numeri incredibili e Sinner sta diventando ormai il miglior tennista italiano di sempre.

L’azzurro sembra imbattibile e l’unico dubbio che mette in bilico la sua carriera e i suoi risultati è legato alla sentenza Clostebol che tra metà e fine Marzo potrebbe dare pesanti risvolti e una squalifica pesante al fenomeno di San Candido. Intanto l’azzurro ha rinunciato a Rotterdam e tornerà in campo direttamente nel torneo di Doha.

La programmazione del calendario è molto importante per un tennista, Sinner per questo ha rinunciato a Rotterdam per prendersi qualche giorno di riposo ed ora potrebbero arrivare importanti novità. La federazione ha annunciato un cambiamento ufficiale per il calendario Atp della prossima stagione e questo potrebbe toccare anche i tennisti italiani e il nostro Jannik Sinner. Ecco le ultime novità ufficiali e un cambiamento per la prossima stagione. Fortunatamente in questa stagione non sono previsti scossoni, ma c’è comunque qualche novità.

Cambia il calendario, la questione tocca anche Jannik Sinner?

Il calendario Atp vede pochi cambiamenti per la stagione 2026, torna sulla terra il torneo dell’Estoril che però non si svolgerà ad Aprile come di consueto ma si svolgerà a Luglio. Beffa anche per il torneo Atp di Marsiglia che non si disputerà più a Febbraio ma direttamente ad Ottobre 2026, quindi un calendario più complicato e a fine stagione. Piccolo spostamento anche per il torneo di Stoccolma, torneo che non si disputerà più ad Ottobre ma direttamente a Novembre, poco prima delle Atp Finals di fine anno.

Un’eliminazione a sorpresa con il torneo Atp di Metz che invece non si disputerà più ed è al momento cancellato. Le Nitto Atp Finals si disputeranno sempre in Italia e Sinner proverà ancora una volta a vincere, ma bisogna valutare se si giocheranno a Milano oppure invece a Torino.

Il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai vertici Atp: “Il calendario 2026 riflette tutto ciò su cui abbiamo lavorato attraverso Onevision e ovverio migliorare l’esperienza dei fan, far crescere i nostri tornei ed infine dare più valore ai giocatori”, ha chiarito cosi l’ex tennista azzurro.