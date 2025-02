WhatsApp, in molti stanno ricevendo un messaggio con questo numero: c’è da preoccuparsi?

A fine 2024 due miliardi di persone la usavano per tenere i contatti con una serie di persone (parenti, amici, colleghi di lavoro). Avrete capito che stiamo parlando di WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea acquisita da Meta nell’ormai lontano 2014 (almeno per i tempi “accelerati” del villaggio globale).

Inutile dire che siamo in presenza di numeri stratosferici: praticamente un quarto della popolazione globale chatta su WhatsApp, che da tempo ha di fatto sostituito gli SMS. I vecchi messaggini non tengono il passo e arrancano dietro alle numerose funzionalità dell’app di Meta che permettono di aggiungere foto, video, note vocali.

In più Meta ha integrato l’applicazione con altre piattaforme come Instagram e Facebook. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ultimamente stanno circolando messaggi contenenti un numero particolare e in molti si chiedono se ci sia da preoccuparsi o se sotto ci sia qualcosa di strano. Cerchiamo di capirci qualcosa di più.

WhatsApp, cosa significa quando riceviamo un messaggio con questo numero

Un tempo – non troppo lontano – soprattutto i più giovani usavano messaggi in codice o abbreviativi per comunicare più rapidamente. Pensiamo al classico tvb. Ma non è l’unica tra le parole nate nelle chat a essere divenuta popolare. Negli ultimi tempi circolano i messaggi in codice sotto forma di serie numerica. Il più noto è il 7642. Ma cosa significa?

Se dovesse arrivarvi un messaggio WhatsApp con questa sequenza di quattro numeri non spaventatevi. Non è una truffa o chissà quale oscuro tentativo di raggirarvi. In realtà il mittente del messaggio vuole soltanto dirvi qualcosa di molto affettuoso usando il linguaggio dei numeri. Secondo l’interpretazione comune, a ogni cifra della serie 7642 è associato un significato particolare.

Il numero 7 significa «sempre», il 6 vuol dire «Io ci sarò», il 4 corrisponde a «per» e infine il 2 sta per «tu». Dunque mettendo insieme questa serie di numero il mittente del messaggio vuole dirvi qualcosa come: «Io per te ci sarò sempre». Insomma: un messaggio di affetto, vicinanza e aiuto. Soprattutto tra i teenager messaggi in codice come questi stanno spopolando.

Quello più gettonato, come abbiamo visto, è il 7642. Ma non è l’unico. Altri codici molto in voga sono il 143 («Ti amo») che con l’aggiunta del 7 finale diventa «Ti amo per sempre». Va forte anche il 1543 dove l’aggiunta del 4 alla sequenza 143 va a comporre un «Ti amo ancora». Se volete augurare la buona notte alla vostra dolce metà potrete usare il 737, mentre per porgere le scuse dopo aver litigato potete provare con il 687.