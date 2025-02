I vecchi specchi sono ormai fuori moda: in casa ci vanno questi modelli, fanno subito tendenza

Gli specchi in casa sono tra i complementi d’arredo che non possono mai mancare. Non solo sono funzionali, ma permettono anche (se posizionati in modo giusto) di ingrandire anche gli spazi più piccoli, donando maggiore luce e profondità. Inoltre, permettono di donare quel tocco in più, personalizzando la parete in modo unico.

In commercio esistono tantissimi modelli, che si adattano alle mode del momento. Cambiamo per forma, per colore e anche per grandezza, insomma, c’è sicuramente l’imbarazzo della scelta nel momento in cui se ne dovrà scegliere uno da acquistare a da sfoggiare poi in casa. Ovviamente, con il passare del tempo e con il cambiare delle tendenze di design, potrà capitare che alcuni modelli non siano poi così alla moda. Se questo dovesse accadere, è bene sapere ciò che in questo momento è maggiormente richiesto.

I vecchi specchi sono ormai fuori moda: sono questi i modelli di tendenza

Esattamente come ogni cosa che si ha dentro casa, anche gli specchi con il tempo si sono evoluti e hanno cambiato aspetto. Quelle vecchie cornici enormi, dorate e difficili da pulire sono diventate ormai un ricordo passato, perché quello che va di moda adesso è ben altro. Ancora una volta lo stile minimal ha preso il sopravvento, creando degli specchi sempre più pratici, piccoli e funzionali, permettendo di poterli installare anche negli spazi più piccoli.

Tutto ciò che è ingombrante, voluminoso e antico, non è più di moda come un tempo. Ora, ciò che va per la maggiore, sono arredi nettamente moderni, con linee delicata e senza troppi fronzoli. Lo stesso vale anche per gli specchi, che hanno abbandonato per sempre tutte quelle cornici che ricordano un po’ i tempi passati, per lasciare spazio ad elementi a libera installazione, pratici e anche facili da tenere sempre puliti.

Sì a specchi senza cornici e con vetri non troppo grandi. Le tendenze del momento prevedono forme particolari che donano modernità agli ambienti. Ci sono modelli con luci incorporate, ideali per bagni, cabine armadio e camere da letto. Non possono poi mancare gli specchi da pavimento, ideali se si vuole avere una visione a figura intera, ma anche in questo caso i modelli sono nettamente più alla moda e soprattutto meno ingombranti. Insomma, la parola d’ordine è praticità e anche in questo caso, i nuovi modelli di specchi, rispecchiano a pieno questa caratteristica.