Lutto nella serie tv italiana più amata di sempre, telespettatori in lacrime

Telespettatori in lacrime per quanto accaduto nelle ultime ore alla serie tv italiana più amata di sempre, funestata da un terribile lutto.

In queste ore è giunta notizia di un grave lutto che ha gettato nello sconforto i fan di una delle serie più amate di sempre. Telespettatori in lacrime per quanto accaduto a uno degli indiscussi protagonisti della serie televisiva che ha varcato i confini nazionali, raggiungendo anche un pubblico straniero.

Anche al di fuori della Penisola la produzione – tra le più apprezzate di sempre nel panorama televisivo italiano – ha riscosso un grande successo. Merito della fitta trama, intrecciata a sorprese e colpi di scena, e alla bravura di un cast sempre all’altezza della situazione. Ecco chi è stato colpito dal lutto improvviso: nessuno se lo aspettava.

Lutto nella serie tv più amata: lacrime per il pubblico

Gli appassionati di Gomorra ricordano certamente il personaggio di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D’Amore, insieme a Genny Savastano (Salvatore Esposito) uno dei due protagonisti della fortunata serie televisiva. Ciro Di Marzio è apparso anche nel film L’Immortale, lo spin-off di Gomorra, sempre interpretato da D’Amore.

Dopo l’interpretazione di Gomorra per Marco D’Amore sono arrivate altre parti in film come Drive Me Home, Security e Criature. Non solo: Marco D’Amore ha anche diretto il documentario Napoli Magica e un film intitolato ‘Caracas’, un adattamento del romanzo Napoli ferrovia di Ermanno Rea dove recita come protagonista al fianco di Toni Servillo.

Marco D’Amore si trova però ad affrontare un momento particolarmente doloroso: la morte della cara nonna. L’attore e regista ha dedicato alla nonna scomparsa un toccante messaggio d’addio su Instagram: «Chi mi conosce, sa quanto io sia restio a raccontare il privato della mia vita ma, in questo momento di dolore profondo, oso condividere con tutte e tutti voi un pensiero: abbiate cura dei vostri anziani. Abbiate cura degli anziani. Non vi dimenticate di loro».

Il protagonista di Gomorra prosegue con queste parole: «A volte basta una chiacchiera in un caffè, una telefonata da lontano. In questo senso ti saluto senza rimpianti, sono sempre tornato da te, vecchiarella mia, a baciarti le mani e raccontarti la vita nomade che facevo. Col tuo sorriso e le carezze mi hai sempre accolto e cullato. Stanotte torno a dormire nel lettone, tu a capo e io a piedi. Ad ascoltare le tue storie, fino ad addormentarci. Insieme. Marculillo tuo».

Un messaggio d’affetto, insomma, che fa emergere un mondo di ricordi dolcissimi e profondi, sintesi dell’amore di un nipote per la carissima nonna. A Marco D’Amore vanno le nostre più sentite condoglianze per la pesante perdita subita.