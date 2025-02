E’ un’abitudine comune ma completamente sbagliata: evitala e proteggi bucato e lavatrice

C'è un errore che in molti commettono e che rischia di rovinare bucato e lavatrice: si deve assolutamente evitare se non si vogliono creare danni.

L’utilizzo della lavatrice ha decisamente rivoluzionato il modo di lavare il bucato. Grazie alle sue incredibili funzioni, diventate ormai sempre più precise ed intuitive, sarà possibile ottenere capi perfettamente lavati ed igienizzati in pochissimo tempo e senza alcuno sforzo. Basterà semplicemente caricare la lavatrice, impostare il programma, aggiungere il detersivo e lei penserà a fare ‘tutto il lavoro sporco’.

Ovviamente, affinché la lavatrice possa svolgere regolarmente le sue funzioni, ma soprattutto affinché possa far ottenere capi realmente puliti ed igienizzati, sarà importante non solo eseguire un ciclo di pulizia periodico, ma sarà altrettanto importante modificare tutte quelle cattive abitudini che mettono a rischio il bucato stesso e anche la lavatrice. Si tratta di comportamenti sbagliati, spesso fatti anche involontariamente, ma che rischiano di compromettere il risultato finale e di creare dei danni anche piuttosto ingenti.

È questo l’errore da evitare e che rovina bucato e lavatrice

Pur utilizzando la lavatrice anche tutti i giorni, spesso si commettono dei piccoli errori che possono inficiare sul risultato finale, ma non solo, alcuni di questi alla lunga possono provocare anche dei danni sia alla lavatrice, che al bucato stesso. Oltre all’errore gravissimo di non pulire la lavatrice regolarmente, ne esiste un altro che può far rischiare davvero grosso.

Fare la lavatrice in modo corretto, non vuole dire solo inserire i vestiti nel cestello, caricare il detersivo e avviare il ciclo di lavaggio, ma richiederà anche tutta una serie di attenzioni per evitare che si possano verificare situazioni spiacevoli. Ed è proprio un’abitudine comune che spesso rischia di rovinare tutto, ossia quella di lasciare il bucato bagnato per ore intere prima di togliere dalla lavatrice. È capitato sicuramente a tutti di farlo, magari perché troppo stanchi per aspettare che la lavatrice finisse o perché è capitato un contrattempo, ma un conto è farlo una volta ogni tanto, un altro è farlo praticamente sempre.

Ma cosa si rischia a lasciare il bucato bagnato in lavatrice? Il primo rischio è ovviamente la formazione di cattivi odori provocati proprio dall’accumulo di umidità presente nel cestello. Ed è proprio la stessa umidità che potrebbe portare anche alla formazione della muffa non solo sui vestiti, ma anche nella lavatrice stessa. Inoltre, se si tengono gli indumenti bagnati per troppo tempo si andranno a stropicciare anche di più, dovendoli poi stirare per forza. Quindi, per evitare che questo accada, basterà semplicemente stenderli subito e non si verificherà nulla di spiacevole e di sgradevole.