“È orribile”, retroscena sconcertante su Silvio Berlusconi: è successo poco prima della sua morte

Silvio Berlusconi ci ha lasciati ormai da oltre 1 anno e mezzo ma in un modo o nell’altro è ancora ben presente e fa ancora parlare di lui. Ne parla la famiglia, ai vertici Mediaset e per esaltare ciò che ha fatto negli anni, e ne parla chi lo conosce bene, anche solo per ricordarlo e dare un bel ricordo di lui. Nelle ultime ore sono giunte dichiarazioni sull’ex presidente del Consiglio che hanno fatto discutere.

Negli anni Berlusconi è stato coinvolto in varie vicende, situazioni che lo hanno messo talvolta sotto le critiche ma ha sempre dimostrato di essere una persona con un buon cuore. Oltre a questo ha fatto talvolta discutere il suo rapporto con le donne e una delle relazioni più discusse è stata quella con Francesca Pascale, ora attivista e politica napoletana e donna che è stata importante nella parte finale della vita dell’uomo.

La differenza di età ha spesso alimentato cattive voci e portato a dichiarazioni eccessive, ma Francesca Pascale ha dichiarato che teneva davvero molto a Berlusconi e nelle ultime ore ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni delle Iene. Tanti i temi trattati e anche un retroscena su ciò che è accaduto subito dopo la morte del magnate e noto politico.

Silvio Berlusconi, le dichiarazioni sono da brividi

Nel corso dell’intervista Francesca ha ricordato cosi l’ex compagno: “Un legame irripetibile, ogni brindisi lo dedico a lui, sempre!”. La donna ha proseguito parlando cosi: “Mi manca da morire, mi manca davvero tutti i giorni. Era il mio miglior amico soprattutto e nessuno saprà darmi i consigli che mi dava lui”. La Pascale ha sottolineato che uno dei dolori più grandi per lei è stato quello di non aver potuto salutare Berlusconi un’ultima volta:

“Non ho avuto modo di salutarlo e questo per me è stata una cosa orribile”, poi però Francesca difende la famiglia e sottolinea che non c’entra assolutamente nulla con questa cosa: “Quando insinuano che sia stata una decisione della figlia o della famiglia beh tutto questo non è vero. I figli del Presidente sono persone per bene, io non ho potuto salutare il mio presidente e nessuno me lo ridarà indietro. Probabilmente a lui avrebbe fatto piacere salutarmi” e la donna ha parlato ma non ha svelato il motivo di questa mancanza.

Francesca Pascale ha ricordato con le lacrime quasi l’uomo che ha cambiato la sua vita ed ha ottenuto che qualsiasi cosa la può fare specialmente grazie a lui.